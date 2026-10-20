Parece una pizza, pero no lo es: qué es y cómo hacer Khachapuri, el pan de queso y huevo que es furor en un país europeo

Khachapuri, una comida imperdible de Europa del Este. Foto: Freepik

El Khachapuri es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Georgia, un país ubicado entre Europa oriental y Asia occidental. Aunque a simple vista puede confundirse con una pizza, se trata de un pan horneado que se destaca por su abundante relleno de queso y huevo.

Su versión más conocida tiene forma de barco, con bordes dorados y un centro cremoso que combina diferentes quesos fundidos. El huevo se incorpora durante los últimos minutos de cocción y aporta una textura característica que convierte a esta preparación en una verdadera tentación.

La receta fue compartida por Cucinare, con un paso a paso de Gabo Colacioppo que permite preparar esta especialidad en casa utilizando ingredientes fáciles de conseguir. Con harina, muzzarella, ricota y huevos, es posible lograr un resultado similar al tradicional sin necesidad de técnicas complicadas.

Comensales 2 Ingredientes Para la masa 250 gramos de harina.

gramos de harina. 150 cc agua.

cc agua. 5 gramos de levadura fresca.

gramos de levadura fresca. 5 gramos de sal.

gramos de sal. 10 cc aceite de oliva. Para el relleno 200 gramos de muzzarella.

gramos de muzzarella. 200 gramos de ricota.

gramos de ricota. 3 huevos.

huevos. Queso rallado, cantidad necesaria.

Procedimiento

1. Preparar la masa: colocar la harina, el agua, la levadura fresca, la sal y el aceite de oliva en un recipiente. Integrar todos los ingredientes y amasar durante aproximadamente cinco minutos, hasta obtener una masa homogénea.

2. Dejar descansar: formar un bollo, cubrirlo y dejar reposar durante 30 minutos para que la masa se relaje y resulte más fácil de trabajar.

3. Preparar el relleno: mezclar la muzzarella con la ricota hasta conseguir una preparación uniforme.

4. Estirar la masa: colocar el bollo sobre una superficie ligeramente enharinada y estirarlo hasta obtener una forma ovalada. Distribuir la mezcla de quesos en el centro.

5. Dar forma al Khachapuri: doblar los bordes hacia adentro y presionar las puntas para formar una especie de barco, dejando el relleno de queso a la vista.

6. Realizar un segundo descanso: colocar la preparación sobre una placa previamente aceitada y dejar reposar otros 30 minutos.

7. Pintar los bordes: utilizar una yema de huevo batida para pincelar la masa y conseguir un acabado dorado durante la cocción.

8. Llevar al horno: precalentar a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 15 minutos, hasta que la masa comience a dorarse y los quesos se derritan.

9. Agregar los huevos: retirar del horno, incorporar los huevos restantes sobre el relleno y espolvorear con un poco de queso rallado.

10. Terminar la cocción: regresar al horno durante aproximadamente 10 minutos más, o hasta que las claras estén cocidas.

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