Maru Botana reveló su secreto para hacer pollo relleno y que no se desarme al cortarlo

La receta de pollo relleno de Maru Botana que no falla. Foto: Instagram

El pollo relleno es una de esas recetas que permiten combinar distintos ingredientes y conseguir un plato completo, sabroso y atractivo. Sin embargo, uno de los problemas más habituales aparece al momento de cortarlo, cuando el relleno comienza a desprenderse y las porciones pierden su forma.

Para evitarlo, Maru Botana compartió uno de sus secretos de cocina, que consiste en incorporar un ingrediente poco habitual antes de enrollar la carne. Este recurso permite mantener unidos los componentes del relleno y facilita la presentación del plato una vez cocido.

A través de sus redes sociales, la cocinera presentó una versión elaborada con pollo, verduras salteadas, muzzarella y queso rallado. La receta también incluye mayonesa casera y chips de boniato como acompañamiento, aunque el verdadero protagonista es el truco que ayuda a conseguir un pollo relleno compacto y fácil de cortar.

El secreto de Maru Botana para que el pollo relleno no se desarme

La clave de esta preparación está en utilizar gelatina sin sabor, un ingrediente que ayuda a mantener unidos los distintos componentes del relleno.

Según explicó Maru Botana, basta con espolvorear una pequeña cantidad sobre las verduras y los quesos antes de enrollar el pollo. De esta manera, la gelatina actúa como un elemento de unión y contribuye a que el relleno conserve su estructura, especialmente cuando la preparación se enfría.

Otro aspecto importante es envolver cada pieza firmemente en papel aluminio antes de llevarla al horno. Esto permite mantener la forma del rollo durante la cocción y evitar que los ingredientes se desplacen.

Comensales 4 Ingredientes Para el pollo relleno 4 pechugas de pollo o patamuslos deshuesados.

pechugas de pollo o patamuslos deshuesados. 2 zucchinis.

zucchinis. Un morrón rojo.

morrón rojo. Un morrón amarillo.

morrón amarillo. Una zanahoria.

zanahoria. 2 huevos duros.

huevos duros. 300 gramos de queso rallado.

gramos de queso rallado. 250 gramos de mozzarella.

gramos de mozzarella. 70 gramos de gelatina sin sabor.

gramos de gelatina sin sabor. Hierbas a gusto.

Sal y pimienta.

Manteca y aceite de oliva. Para la mayonesa casera Un huevo.

huevo. ½ taza aceite de oliva.

taza aceite de oliva. Una cucharada de mostaza Dijon.

cucharada de mostaza Dijon. Sal a gusto. Para acompañar Boniato.

Aceite para freír.

Procedimiento

1. Preparar las verduras: cortar los zucchinis, los morrones y la zanahoria en juliana, procurando que las tiras tengan un tamaño similar.

2. Saltear el relleno: colocar un poco de manteca y aceite de oliva en una sartén. Incorporar las verduras y cocinarlas hasta que estén tiernas. Condimentar con sal, pimienta y hierbas a gusto.

3. Preparar el pollo: extender las pechugas o los patamuslos deshuesados sobre una superficie limpia y condimentarlos con sal.

4. Incorporar los ingredientes: distribuir sobre cada pieza una porción de las verduras salteadas, queso rallado y mozzarella.

5. Agregar el ingrediente secreto: espolvorear un poco de gelatina sin sabor sobre el relleno para ayudar a mantenerlo unido.

6. Enrollar y envolver: formar rollos firmes con las piezas de pollo y envolver cada una en papel aluminio, procurando que queden bien ajustadas.

7. Cocinar en el horno: llevar los rollos al horno hasta que el pollo esté completamente cocido. Como referencia de seguridad, el centro debe alcanzar los 74 °C.

8. Preparar la mayonesa casera: colocar el huevo, el aceite de oliva y la mostaza Dijon en un recipiente. Procesar hasta conseguir una textura cremosa y agregar sal a gusto. Para reducir riesgos alimentarios, conviene utilizar huevo pasteurizado.

9. Hacer los chips de boniato: cortar el boniato en láminas muy finas con una mandolina y freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes.

10. Servir el plato: retirar el papel aluminio, cortar el pollo relleno en porciones y colocarlas en una fuente. Agregar la mayonesa casera por encima, rallar los huevos duros y terminar con los chips de boniato.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/