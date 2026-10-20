Ángela Torres le hizo la cruz a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto (captura de eltrece)

Un momento de máxima tensión se vivió durante un recital de Ángela Torres en Salta, cuando parte del techo del teatro donde se presentaba se desprendió inesperadamente y provocó preocupación entre los espectadores.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en pleno centro de la capital salteña, donde la artista se encontraba realizando una nueva presentación de su gira nacional No Me Olvides Tour.

Mientras cientos de fanáticos disfrutaban del espectáculo, varios fragmentos de mampostería cayeron desde el techo hacia el sector de las butacas, generando sorpresa y temor entre los presentes.

A pesar de la gravedad que podría haber tenido el incidente, no se reportaron víctimas fatales ni personas con heridas de gravedad.

LA REACCIÓN DE ÁNGELA TORRES CUANDO SE DESPRENDIÓ EL TECHO EN PLENO RECITAL

El accidente ocurrió mientras Ángela Torres interpretaba “Favorita”, una de las canciones que forman parte de su repertorio.

Desde el escenario, la cantante advirtió que algo extraño estaba sucediendo entre el público y rápidamente identificó el desprendimiento de materiales desde el techo del recinto.

Lejos de interrumpir abruptamente su presentación, la artista continuó cantando mientras realizaba señas a los integrantes de su equipo técnico para advertirles sobre lo que estaba ocurriendo.

CRÉDITO: X

Al mismo tiempo, mantuvo la mirada sobre el sector afectado para seguir de cerca la situación.

La secuencia fue registrada por algunos espectadores y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la tranquilidad con la que Ángela Torres reaccionó ante el inesperado accidente.

Una de las asistentes expresó su preocupación después de presenciar el episodio: “Se estaba cayendo el techo del teatro, por Dios, casi la perdemos”.