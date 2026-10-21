En las últimas dos semanas se viralizó una presentación judicial contra el escritor Hernán Casciari realizada por alrededor de 40 productores asociados que colaboraron para su proyecto fílmico y de series, y en medio de esas versiones surgió un rumor de pelea “a las piñas” con Diego Peretti, director de una de esas películas.

Un año atrás, Peretti estrenó su ópera prima, La muerte de un comediante, íntegramente producida por Casciari, en la que habían colaborado cientos de personas en la modalidad crowdfunding. Según Pampito, habría habido una “pelea a las piñas” entre el actor y el escritor por las irregularidades ocurridas en la filmación.

De esta manera, Diego Peretti salió a despegarse de la demanda contra Casciari con un comunicado publicado en sus redes sociales este martes por la mañana, pero la prensa fue en su búsqueda a la salida de la grabación de Otro Día Perdido, donde estuvo invitado.

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QUÉ DIJO DIEGO PERETTI SOBRE LA PELEA “A LAS PIÑAS” CON HERNÁN CASCIARI

“En Instagram ya dije todo lo que tenía que decir. No tengo más nada para decir, de verdad”, aseguró el actor en Primicias Ya, que fue consultado por el enfrentamiento con Casciari. “Eso es una absoluta mentira”, dijo, y cuando le preguntaron si pidió explicaciones al escritor, no dudó en afirmar: “No, no, no”.

“Yo hice el trabajo, está todo en el Instagram que puse”, insistió Peretti mientras avanzaba hacia su automóvil. “No, hace un descargo muy lavado. Se lava las manos, se despega, se pone en el lugar de un contratado. Incluso dice que hay cosas que hizo ad honorem, como diciendo ‘Si hay problema de guita, no es mío el problema. No me la quedé yo’”, analizó Marina Calabró.

Ricardo Darín, también habló al respecto tras la salida de Peretti. “(Lo de Casciari) No me pareció tan mala idea cuando lo escuché hace un par de años, pero siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso, sobre todo si hay tanta gente que colabora. Es difícil estar en contacto permanente con todo eso y que estén al tanto de qué es lo que ocurre, pero es solo una impresión mía, nada más, no estoy diciendo que sea la verdad”, señaló el actor.

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