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Salsa Bolognesa, en pocos pasos: el ingrediente secreto que pocos agregan y realza su sabor

Es una de las preparaciones más populares para acompañar pastas en todo el mundo.

Salsa Bolognesa, un complemento ideal para las pastas. Foto: Freepik
Salsa Bolognesa, un complemento ideal para las pastas. Foto: Freepik

La salsa bolognesa es un clásico de la cocina italiana que se convirtió en una de las opciones favoritas para acompañar fideos, ñoquis y otras pastas. Su combinación de carne picada, tomate y vegetales permite preparar una comida abundante y llena de sabor.

Aunque existen diferentes maneras de cocinarla, desde Cucinare compartieron una receta que se destaca por incorporar un ingrediente poco habitual: manzana roja rallada. Este agregado aporta un dulzor natural que ayuda a equilibrar la acidez del tomate y realza el sabor de la preparación.

La receta utiliza tomates frescos como base y propone una cocción lenta para integrar los ingredientes y conseguir una salsa de textura suave, ideal para acompañar las pastas favoritas de toda la familia.

Comensales
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Ingredientes

  • Un kilo de tomates frescos.
  • Cebolla.
  • Morrón.
  • Cebolla de verdeo.
  • Hojas de laurel.
  • Manzana roja rallada.
  • Carne picada.
  • Pimentón ahumado.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Una rama de tomillo.

Procedimiento para la salsa bolognesa

  1. Preparar los vegetales: cortar los tomates en cubos pequeños y picar la cebolla y el morrón.
  2. Comenzar la salsa: colocar los tomates en una olla junto con una parte de la cebolla picada, la manzana roja rallada, una hoja de laurel, sal y pimienta.
  3. Cocinar los tomates: dejar cocinar durante al menos una hora. Luego, procesar la preparación hasta obtener una salsa homogénea y reservar.
  4. Saltear los vegetales: en otra olla a fuego alto, colocar el resto de la cebolla, el morrón, la parte blanca de la cebolla de verdeo picada, una rama de tomillo y una hoja de laurel.
  5. Incorporar la carne: agregar la carne picada, condimentar con sal, pimienta y un poco de pimentón ahumado. Remover para integrar los ingredientes.
  6. Cocinar a fuego bajo: tapar la olla, reducir el fuego y cocinar durante 30 minutos para que la carne libere sus jugos.
  7. Integrar las preparaciones: destapar la olla, incorporar la salsa de tomate reservada y mezclar bien.
  8. Finalizar la cocción: cocinar durante otros 20 minutos para que todos los sabores se integren.

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