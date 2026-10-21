Salsa Bolognesa, en pocos pasos: el ingrediente secreto que pocos agregan y realza su sabor

La salsa bolognesa es un clásico de la cocina italiana que se convirtió en una de las opciones favoritas para acompañar fideos, ñoquis y otras pastas. Su combinación de carne picada, tomate y vegetales permite preparar una comida abundante y llena de sabor.
Aunque existen diferentes maneras de cocinarla, desde Cucinare compartieron una receta que se destaca por incorporar un ingrediente poco habitual: manzana roja rallada. Este agregado aporta un dulzor natural que ayuda a equilibrar la acidez del tomate y realza el sabor de la preparación.
La receta utiliza tomates frescos como base y propone una cocción lenta para integrar los ingredientes y conseguir una salsa de textura suave, ideal para acompañar las pastas favoritas de toda la familia.
Ingredientes
- Un kilo de tomates frescos.
- Cebolla.
- Morrón.
- Cebolla de verdeo.
- Hojas de laurel.
- Manzana roja rallada.
- Carne picada.
- Pimentón ahumado.
- Sal y pimienta a gusto.
- Una rama de tomillo.
Procedimiento para la salsa bolognesa
- Preparar los vegetales: cortar los tomates en cubos pequeños y picar la cebolla y el morrón.
- Comenzar la salsa: colocar los tomates en una olla junto con una parte de la cebolla picada, la manzana roja rallada, una hoja de laurel, sal y pimienta.
- Cocinar los tomates: dejar cocinar durante al menos una hora. Luego, procesar la preparación hasta obtener una salsa homogénea y reservar.
- Saltear los vegetales: en otra olla a fuego alto, colocar el resto de la cebolla, el morrón, la parte blanca de la cebolla de verdeo picada, una rama de tomillo y una hoja de laurel.
- Incorporar la carne: agregar la carne picada, condimentar con sal, pimienta y un poco de pimentón ahumado. Remover para integrar los ingredientes.
- Cocinar a fuego bajo: tapar la olla, reducir el fuego y cocinar durante 30 minutos para que la carne libere sus jugos.
- Integrar las preparaciones: destapar la olla, incorporar la salsa de tomate reservada y mezclar bien.
- Finalizar la cocción: cocinar durante otros 20 minutos para que todos los sabores se integren.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/