Salsa Bolognesa, en pocos pasos: el ingrediente secreto que pocos agregan y realza su sabor

La salsa bolognesa es un clásico de la cocina italiana que se convirtió en una de las opciones favoritas para acompañar fideos, ñoquis y otras pastas. Su combinación de carne picada, tomate y vegetales permite preparar una comida abundante y llena de sabor.

Aunque existen diferentes maneras de cocinarla, desde Cucinare compartieron una receta que se destaca por incorporar un ingrediente poco habitual: manzana roja rallada. Este agregado aporta un dulzor natural que ayuda a equilibrar la acidez del tomate y realza el sabor de la preparación.

La receta utiliza tomates frescos como base y propone una cocción lenta para integrar los ingredientes y conseguir una salsa de textura suave, ideal para acompañar las pastas favoritas de toda la familia.

Comensales 1 Ingredientes Un kilo de tomates frescos.

kilo de tomates frescos. Cebolla.

Morrón.

Cebolla de verdeo.

Hojas de laurel.

Manzana roja rallada.

Carne picada.

Pimentón ahumado.

Sal y pimienta a gusto.

Una rama de tomillo.

Procedimiento para la salsa bolognesa

Preparar los vegetales: cortar los tomates en cubos pequeños y picar la cebolla y el morrón. Comenzar la salsa: colocar los tomates en una olla junto con una parte de la : colocar los tomates en una olla junto con una parte de la cebolla picada , la manzana roja rallada, una hoja de laurel, sal y pimienta. Cocinar los tomates: dejar cocinar durante al menos una hora. Luego, procesar la preparación hasta obtener una salsa homogénea y reservar. Saltear los vegetales: en otra olla a fuego alto, colocar el resto de la cebolla, el morrón, la parte blanca de la cebolla de verdeo picada, una rama de tomillo y una hoja de laurel. Incorporar la carne: agregar la carne picada, condimentar con sal, pimienta y un poco de pimentón ahumado. Remover para integrar los ingredientes. Cocinar a fuego bajo: tapar la olla, reducir el fuego y cocinar durante 30 minutos para que la carne libere sus jugos. Integrar las preparaciones: destapar la olla, incorporar la salsa de tomate reservada y mezclar bien. Finalizar la cocción: cocinar durante otros 20 minutos para que todos los sabores se integren.

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