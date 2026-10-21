Lee tu horóscopo diario del 21 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El Venus Star Point abre una etapa para revisar cómo amas y qué deseas compartir. Elegir vínculos recíprocos y expresar tus necesidades puede ayudarte a construir relaciones más conscientes.

Tauro : El Venus Star Point renueva tus deseos afectivos y te invita a cuidar el equilibrio en pareja. Dejar atrás rutinas desgastantes y demostrar cariño con hechos puede fortalecer la conexión.

Géminis : El Venus Star Point despierta nuevas ilusiones y favorece encuentros románticos. Mostrar tus sentimientos con sinceridad y disfrutar sin tantas dudas puede abrir una etapa afectiva especial.

Cáncer : El Venus Star Point te invita a renovar la armonía en casa y revisar tus necesidades emocionales. Conversar con ternura y crear acuerdos puede ayudarte a sentir mayor seguridad en el amor.

Leo : El Venus Star Point favorece conversaciones capaces de renovar tus relaciones. Expresar lo que deseas sin imponerlo y escuchar con atención puede fortalecer la complicidad y abrir oportunidades.

Virgo : El Venus Star Point te invita a reconocer tu valor y revisar cuánto das y recibes en el amor. Establecer límites claros y pedir reciprocidad puede ayudarte a construir vínculos más saludables.

Libra : El Venus Star Point marca un nuevo comienzo en tu forma de amar y relacionarte. Mostrarte auténtico y elegir acuerdos justos puede renovar una historia o acercarte a alguien muy especial.

Escorpio : El Venus Star Point ilumina sentimientos ocultos y te anima a cerrar viejas historias. Soltar expectativas y escuchar tu intuición puede prepararte para vivir un amor más libre y sincero.

Sagitario : El Venus Star Point favorece nuevas amistades y lazos que pueden despertar el amor. Compartir tus sueños y abrirte a encuentros distintos puede renovar tus ilusiones afectivas.

Capricornio : El Venus Star Point te invita a equilibrar tus ambiciones con la vida afectiva. Dedicar tiempo a quien amas y revisar acuerdos puede fortalecer el compromiso sin perder independencia.

Acuario : El Venus Star Point abre nuevas perspectivas sobre el amor y las relaciones. Compartir experiencias diferentes y respetar la libertad mutua puede ayudarte a renovar un vínculo especial.