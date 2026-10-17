La astróloga y tarotista Jimena La Torre reveló qué signos vivirán un cambio positivo en el amor.

La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 19 al 23 de octubre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Acuario favorece nuevas amistades y planes compartidos. Abrirte a encuentros distintos y respetar la libertad del otro puede renovar tu pasión y fortalecer tus vínculos afectivos.

Tauro: La Luna en Acuario te invita a revisar expectativas y evitar posturas rígidas en pareja. Escuchar otras ideas y negociar espacios puede ayudarte a recuperar armonía sin renunciar a tus deseos.

Géminis: La Luna en Acuario despierta curiosidad y ganas de explorar nuevas experiencias amorosas. Compartir ideas, viajes o proyectos puede renovar la complicidad y acercarte a alguien especial.

Cáncer: La Luna en Acuario te anima a mirar tus emociones con perspectiva y hablar de la intimidad. Expresar necesidades sin controlar al otro puede fortalecer la confianza y equilibrar tu relación.

Leo: La Luna en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en los acuerdos de pareja. Compartir decisiones y respetar las diferencias puede renovar el deseo y construir una relación más equilibrada.

Virgo: La Luna en Acuario te invita a cambiar rutinas que restan espontaneidad al amor. Proponer actividades distintas y compartir responsabilidades puede devolver frescura y armonía a tu relación.

Libra: La Luna en Acuario potencia tu encanto y favorece encuentros inesperados. Animarte a expresar interés sin perder autenticidad puede despertar un nuevo romance o renovar la alegría en pareja.

Escorpio: La Luna en Acuario puede remover emociones ligadas al hogar y la intimidad. Escuchar sin imponer tu mirada y dar espacio al otro puede ayudarte a recuperar cercanía y seguridad afectiva.

Sagitario: La Luna en Acuario favorece conversaciones sinceras y encuentros estimulantes. Compartir tus ideas y escuchar perspectivas distintas puede acercarte a alguien y renovar tu vida amorosa.

Capricornio: La Luna en Acuario te invita a revisar qué valoras en una relación y cómo expresas afecto. Buscar reciprocidad sin imponer reglas puede ayudarte a construir un amor más seguro y libre.

Acuario: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y tu deseo de vivir el amor con libertad. Mostrar tus sentimientos y escuchar al otro puede abrir una etapa de mayor complicidad y equilibrio.

Piscis: La Luna en Acuario te invita a tomar distancia de viejas historias y escuchar tus emociones. Darte tiempo para sanar sin aislarte puede ayudarte a recuperar la calma y abrirte a un nuevo amor.

MARTES

Aries: La Luna en Piscis despierta tu sensibilidad y te invita a escuchar emociones que guardabas. Darte tiempo para comprenderlas puede ayudarte a sanar heridas y buscar más equilibrio en el amor.

Tauro: La Luna en Piscis favorece encuentros afectivos y planes juntos con alguien especial. Mostrar ternura y escuchar los deseos del otro puede fortalecer la complicidad y renovar tus ilusiones.

Géminis: La Luna en Piscis aumenta tu sensibilidad y puede generar dudas sobre tus vínculos. Evitar conclusiones apresuradas y hablar con sinceridad puede ayudarte a recuperar armonía y confianza.

Cáncer: La Luna en Piscis potencia tu romanticismo y te anima a compartir sueños con quien amas. Abrirte a nuevas experiencias sin idealizar puede fortalecer la confianza y dar vida a tu relación.

Leo: La Luna en Piscis profundiza tus emociones y despierta deseos de mayor intimidad. Mostrar vulnerabilidad sin exigir respuestas inmediatas puede ayudarte a construir una conexión más sincera.

Virgo: La Luna en Piscis, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y sus necesidades. Escuchar con empatía sin olvidar tus límites puede ayudarte a fortalecer la confianza y el equilibrio mutuo.

Libra: La Luna en Piscis te invita a demostrar cariño mediante gestos sencillos y atención cotidiana. Cuidar al otro sin descuidarte puede aportar ternura, reciprocidad y armonía a tu relación.

Escorpio: La Luna en Piscis potencia tu magnetismo y favorece encuentros llenos de sensibilidad. Expresar tus deseos con ternura puede renovar la pasión y acercarte a alguien que despierte ilusión.

Sagitario: La Luna en Piscis moviliza recuerdos y despierta tu necesidad de contención emocional. Hablar de lo que sientes sin escapar de las diferencias puede traer más armonía a tus vínculos.

Capricornio: La Luna en Piscis favorece charlas sensibles y declaraciones sinceras. Expresar lo que llevas dentro sin tanta reserva puede acercarte a quien amas y fortalecer la confianza mutua.

Acuario: La Luna en Piscis te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad afectiva. Evitar idealizaciones y valorar los hechos puede ayudarte a construir un vínculo más justo y estable.

Piscis: La Luna en tu signo intensifica tu sensibilidad y potencia tu encanto romántico. Expresar tus deseos sin perder de vista los del otro puede renovar la intimidad y equilibrar tus relaciones.

MIÉRCOLES

Aries: El Venus Star Point abre una etapa para revisar cómo amas y qué deseas compartir. Elegir vínculos recíprocos y expresar tus necesidades puede ayudarte a construir relaciones más conscientes.

Tauro: El Venus Star Point renueva tus deseos afectivos y te invita a cuidar el equilibrio en pareja. Dejar atrás rutinas desgastantes y demostrar cariño con hechos puede fortalecer la conexión.

Géminis: El Venus Star Point despierta nuevas ilusiones y favorece encuentros románticos. Mostrar tus sentimientos con sinceridad y disfrutar sin tantas dudas puede abrir una etapa afectiva especial.

Cáncer: El Venus Star Point te invita a renovar la armonía en casa y revisar tus necesidades emocionales. Conversar con ternura y crear acuerdos puede ayudarte a sentir mayor seguridad en el amor.

Leo: El Venus Star Point favorece conversaciones capaces de renovar tus relaciones. Expresar lo que deseas sin imponerlo y escuchar con atención puede fortalecer la complicidad y abrir oportunidades.

Virgo: El Venus Star Point te invita a reconocer tu valor y revisar cuánto das y recibes en el amor. Establecer límites claros y pedir reciprocidad puede ayudarte a construir vínculos más saludables.

Libra: El Venus Star Point marca un nuevo comienzo en tu forma de amar y relacionarte. Mostrarte auténtico y elegir acuerdos justos puede renovar una historia o acercarte a alguien muy especial.

Escorpio: El Venus Star Point ilumina sentimientos ocultos y te anima a cerrar viejas historias. Soltar expectativas y escuchar tu intuición puede prepararte para vivir un amor más libre y sincero.

Sagitario: El Venus Star Point favorece nuevas amistades y lazos que pueden despertar el amor. Compartir tus sueños y abrirte a encuentros distintos puede renovar tus ilusiones afectivas.

Capricornio: El Venus Star Point te invita a equilibrar tus ambiciones con la vida afectiva. Dedicar tiempo a quien amas y revisar acuerdos puede fortalecer el compromiso sin perder independencia.

Acuario: El Venus Star Point abre nuevas perspectivas sobre el amor y las relaciones. Compartir experiencias diferentes y respetar la libertad mutua puede ayudarte a renovar un vínculo especial.

Piscis: El Venus Star Point impulsa una renovación de la intimidad y la confianza. Hablar de tus deseos y dejar atrás temores puede ayudarte a crear vínculos más profundos, justos y conscientes.

JUEVES

Aries: El Sol en Escorpio te invita a renovar la intimidad y transformar dinámicas que pesan en pareja. Hablar de deseos y acuerdos con sinceridad fortalece la confianza y abre una etapa más plena.

Tauro: El Sol en Escorpio, tu signo opuesto, ilumina la pareja y favorece reconciliaciones. Escuchar sin aferrarte al pasado puede reavivar el amor y ayudarte a construir acuerdos más profundos.

Géminis: El Sol en Escorpio te anima a demostrar afecto en los pequeños gestos cotidianos. Compartir responsabilidades y expresar tus deseos renueva la complicidad y da estabilidad a tu relación.

Cáncer: El Sol en Escorpio potencia tu magnetismo y despierta ganas de enamorarte. Salir de tu refugio emocional y mostrar lo que sientes te acerca a alguien especial o renueva la pasión en pareja.

Leo: El Sol en Escorpio pone el foco en tu intimidad y despierta deseos de cuidar a quien amas. Hablar de sentimientos sin orgullo puede fortalecer la confianza y devolver calidez a tu vida afectiva.

Virgo: El Sol en Escorpio profundiza tus ideas y te anima a hablar con pasión sobre el amor. Expresar tus deseos sin analizar cada respuesta te acerca a alguien nuevo y renueva la ilusión en pareja.

Libra: El Sol en Escorpio te invita a reconocer tus deseos y valorar lo que mereces en el amor. Expresar necesidades sin temor despierta la pasión y te ayuda a construir un vínculo más recíproco.

Escorpio: El Sol en tu signo potencia tu magnetismo y abre una etapa para renovar el amor. Mostrarte con autenticidad y tomar la iniciativa favorece encuentros y fortalece una relación importante.

Sagitario: El Sol en Escorpio despierta deseos íntimos y te invita a escuchar lo que sientes. Planear una escapada en pareja puede renovar la pasión, pero conviene cerrar viejas historias pendientes.

Capricornio: El Sol en Escorpio favorece planes compartidos y encuentros que pueden despertar el amor. Abrirte a nuevas amistades y expresar tus deseos fortalece la complicidad en una relación.

Acuario: El Sol en Escorpio te invita a revisar prioridades y descubrir qué necesita cambiar en el amor. Dejar atrás vínculos desgastantes abre espacio para una relación más auténtica y equilibrada.

Piscis: El Sol en Escorpio potencia tu romanticismo y te anima a proyectar un futuro de a dos. Compartir viajes, sueños y compromisos con sinceridad fortalece la confianza y renueva la ilusión.

VIERNES

Aries: Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar conversaciones sobre intimidad y confianza. Aclarar malentendidos sin presionar al otro puede ayudarte a recuperar cercanía y equilibrio.

Tauro: Mercurio retrógrado en Escorpio, tu signo opuesto, trae asuntos de pareja a revisar. Escuchar sin sacar conclusiones rápidas puede ayudarte a resolver diferencias y renovar acuerdos afectivos.

Géminis: Mercurio retrógrado en Escorpio te anima a revisar cómo expresas cariño cada día. Corregir malos hábitos de comunicación y atender los detalles puede devolver más armonía a tu relación.

Cáncer: Mercurio retrógrado en Escorpio puede traer recuerdos de antiguos romances. Antes de retomar una historia, revisa tus deseos y conversa con sinceridad para evitar repetir viejos conflictos.

Leo: Mercurio retrógrado en Escorpio remueve conversaciones familiares y emociones del pasado. Hablar sin orgullo y escuchar otras versiones puede ayudarte a sanar tensiones y cuidar tus vínculos.

Virgo: Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a pensar antes de hablar sobre tus sentimientos. Revisar mensajes y aclarar dudas con paciencia puede evitar confusiones y fortalecer la confianza.

Libra: Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar cuánto das y recibes en el amor. Hablar de necesidades y límites sin reproches puede ayudarte a recuperar más seguridad y reciprocidad.

Escorpio: Mercurio retrógrado en tu signo trae palabras y decisiones afectivas para reconsiderar. Evitar sospechas y expresar tus emociones con claridad puede ayudarte a renovar la confianza mutua.

Sagitario: Mercurio retrógrado en Escorpio despierta recuerdos y sentimientos que creías superados. Escuchar tu mundo interior antes de actuar puede ayudarte a cerrar etapas sin repetir errores.

Capricornio: Mercurio retrógrado en Escorpio puede reactivar contactos y amistades del pasado. Revisar expectativas antes de acercarte a alguien puede ayudarte a construir relaciones más sinceras.

Acuario: Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar el equilibrio entre trabajo y pareja. Aclarar compromisos y reorganizar tus tiempos puede evitar roces y mejorar la conexión afectiva.

Piscis: Mercurio retrógrado en Escorpio te anima a reconsiderar planes y promesas en el amor. Conversar sobre expectativas sin idealizar puede ayudarte a crear acuerdos más realistas y duraderos.