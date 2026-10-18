Tamara Paganini volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez con un divertido video en el que mostró, con mucho humor, cómo es enfrentarse al día siguiente después de una intensa noche de fiesta.

La exparticipante de Gran Hermano se sumó a una tendencia viral y recreó una situación con la que muchos usuarios pueden sentirse identificados: despertarse con resaca, pocas energías y sin entender demasiado qué está pasando a su alrededor.

En las imágenes, Tamara aparece luciendo un camisón negro con detalles de encaje, medias blancas y un antifaz de descanso sobre la frente. Además, sostiene una taza decorada con corazones mientras intenta comenzar su jornada.

EL DESOPILANTE VIDEO DE TAMARA PAGANINI QUE SE VOLVIÓ VIRAL

La grabación está acompañada por una frase que resume perfectamente la escena: “POV: te levantas después de salir de fiesta”.

Con una interpretación cargada de gestos y humor, Paganini exageró el desconcierto y el cansancio típicos de una mañana posterior a una salida nocturna, convirtiendo una situación cotidiana en un sketch.

Crédito: Instagram

Lejos de mostrarse preocupada por su apariencia, la ex Gran Hermano apostó por una escena descontracturada y dejó ver su costado más espontáneo.