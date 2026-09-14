El 12 de septiembre, Tamara Paganini fue una de las grandes protagonistas de PH, Podemos Hablar. La ex Gran Hermano abrió su corazón y contó cómo comenzó a consumir drogas, los delitos que llegó a cometer para conseguir dinero y el momento que marcó un antes y un después en su vida y la llevó a dejar el consumo.

Tamara recordó que probó cocaína por primera vez cuando tenía apenas 15 años, casi 16, junto a un novio que tenía en aquel momento.

Tamara Paganini contó el dramático infierno que vivió por las drogas (captura de Telefe)

“Probé la cocaína a los 15 años, casi 16, con un novio que tenía en ese momento”, contó.

Según relató, aquella persona primero la incentivaba a consumir y luego fue quien le pidió que frenara.

“Él me decía ‘¡qué bueno que tomes conmigo!’. Después fue ese mismo que me decía ‘basta de tomar’”, recordó.

Tamara Paganini contó que llegó a robar autos para conseguir dinero

La ex Gran Hermano explicó que, mientras atravesaba su adicción, tenía trabajo y una vida cotidiana, pero destinaba prácticamente todo el dinero que ganaba a comprar drogas.

“Yo ya tenía una vida, trabajaba, pero la plata que yo ganaba me la gastaba toda en eso. Entonces, con un grupo de amigos que tenía salíamos a robar autos estacionados”, confesó.

En ese contexto, recordó una situación que pudo haber terminado de manera mucho más grave. “Una vez robamos un auto y cuando lo abrimos había un arma. Nos fuimos re cagando”, relató.

Pero ese no fue el único episodio límite que atravesó para conseguir droga. También contó cómo era ir a comprar a una villa y recordó el momento en que sintió que podía morir.

“Íbamos a buscar droga a la villa. Un día se puso re picante porque uno sacó un arma. Escuchamos tiros, esperaba sentir el tiro en la espalda. Dije ‘ya está, acá la quedé’”, relató Tamara.

El momento que hizo reaccionar a Tamara Paganini

A pesar de las situaciones que atravesó, Tamara aseguró que pudo salir de ese lugar y remarcó que se trata de una enfermedad.

“Por suerte de eso pude salir, no estaba tan enferma, pero he visto cosas terribles”, explicó.

Además, cuestionó la idea de que siempre exista una contención familiar cuando una persona atraviesa una adicción.

“Uno comete el error de hablar de la contención de la familia, mis viejos no se enteraron. Es una enfermedad”, sostuvo.

Finalmente, Tamara reveló cuál fue el episodio que terminó de hacerle un click y la llevó a tomar la decisión de dejar las drogas. Todo ocurrió al ver a su hermano, que era más chico que ella.

“Cuando lo vi a mi hermano, más chico que yo, se me paró el corazón. Yo tenía que dejar para decirle que era malo, que no tome más. Mi hermano nunca se sumergió en eso. Eso fue el detonante para dejar de tomar”, recordó.