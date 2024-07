En 2001, Tamara Paganini fue uno de los personajes más fuertes del primer Gran Hermano que se realizó en la Argentina, bajo la conducción de Soledad Silveyra.

A 23 años del fenómeno que cambió su vida por completo, la ex GH fue a Noche al Dente, fue consultada por los conductores que tuvo el reality y fue muy crítica con Jorge Rial.

TAMARA PAGANINI: “NUNCA ME GUSTÓ RIAL COMO CONDUCTOR”

En la sección 10 al hilo, Fernando Dente le preguntó a Tamara: “¿Rial, Solita o Del Moro, los tres conductores de GH? Bueno, faltó Mariano Peluffo”.

Paganini contestó: “Creo que Del Moro. Aparte, no me imagino a Solita conduciendo este último Gran Hermano. Lo mejor fue Solita para esa época”.

Luego de destacar la labor de Santiago y Silveyra, la ex GH 2001 opinó más duro de Jorge: “Rial no me gustó mucho, nunca, como condujo, por lo poco que pude ver”.

“El primer Gran Hermano que vi fue el anterior a este, el de Juli Poggio”, agregó Tamara, quien se alejó de la mega exposición que le dio el reality para preservar su salud mental y emocional.

“Estuve muchos años en terapia y cuando escuchaba la música de GH, se me ponía la piel de pollo, me hacía muy mal. Pero desde unos tres años a esta parte solté, sané. Logré que todo lo que me pasó este a mi favor”, contó.

TAMARA PAGANINI RECORDÓ SU INGRESO A GRAN HERMANO 2001

“Entré a Gran Hermano con 27 años… Ahora, todo el tiempo me dicen que fui la Furia de mi temporada. Pero yo entré sin saber todo lo que pasaba afuera. No sabía que íbamos a salir mega famosos”, expuso Tamara.

“Hoy, con 50 años, yo entraría a ganar y a jugar. Yo entré a vivir. Me mudé de mi casa a otra casa. No jugué, no comploté. Yo vivía papando moscas, como decía mi vieja”, recordó Paganini, a 23 años de su explosivo paso por Gran Hermano.

