Tras salir segunda en la primera edición de Gran Hermano en argentina, Tamara Paganini mantuvo su estatus de celebridad por algún tiempo hasta que, un par de años después, no se supo más de ella y ahora explicó qué fue lo que le ocurrió.

En Entrometidos (Net TV), Carlos Monti le dijo a Paganini que la veía como la única que podía entrando a la casa a enfrentar de igual a igual a Juliana “Furia” Scaglione y ella puso en duda tal convocatoria al revelar que está enfrentada hace décadas con la producción.

“La pura verdad es que, si quizás no hubiéramos estado en juicio trece años, capaz que sí. O sea, si yo estuviera todavía en relación con Telefe y no hubiera cortado la relación con el canal y productores y demás”, aclaró ella.

Tamara Paganini en Gran Hermano. (Foto: archivo).

POR QUÉ TAMARA PAGANINI DEMANDÓ A TELEFE Y GRAN HERMANO

Cuando el conductor quiso saber más sobre ese juicio y cómo terminó, Tamara confesó que tuvo que “arreglar” con el canal y la productora por la imposibilidad de lograr su cometido con esa demanda. “Llegamos a un acuerdo”, dijo.

“No terminó el juicio, no llegó a instancias de... Ya después de 13 años dije ‘Bueno, sí, arreglemos, dale, vení’ y se sinceró con que solo obtuvo dinero. “En realidad yo no estaba pidiendo resarcimiento, pero mi abogada me decía que la única manera de resarcimiento tiene que ser económico porque el tiempo atrás no puede volver”

Gran Hermano 2001: el compromiso de Gastón Trezeguet y Eleonora González con Tamara Paganini como "jueza de paz".

“Y yo decía ‘No quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente en la tele’”, dijo Tamara y explicó que exigía eso debido a “todas las ediciones maliciosas y las cosas que habían hecho con ella”. “Yo salí de Gran Hermano siendo la ‘pu… nacional´. Era literal lo que te estoy diciendo”, detalló.

