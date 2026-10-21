Un momento inesperado desató las carcajadas en A la Barbarossa. En pleno programa de Telefe, Analía Franchín percibió un olor extraño en el estudio, sospechó que alguien se había tirado un pedo y decidió exponer la situación en vivo. Su reacción, lejos de pasar inadvertida, provocó las risas de sus compañeras y una desopilante intervención de Lizy Tagliani.

Todo comenzó cuando la panelista, entre risas, lanzó una pregunta que sorprendió al resto del equipo: “¿Alguien se tiró un pedo?”.

La consulta generó una inmediata reacción de Pía Shaw, que intentó poner en duda lo que había percibido su compañera. “Ana, estás loca. ¿Sentís olor o ruido?”, le retrucó, mientras el clima en el estudio se volvía cada vez más divertido.

Se tiraron un pedo en vivo en A la Barbarossa: la desopilante reacción de Analía Franchín (captura de Telefe)

“Me anuló la nariz”: la reacción de Analía Franchín en vivo

Lejos de dejar pasar el episodio, Analía Franchín siguió con su relato y describió sin filtros lo que había sentido. Mientras sus compañeras le pedían que se editara, la panelista insistió en que no había sido la responsable del olor.

“No fui yo. Me vino un halo de olor. Estaba picante, me anuló la nariz”, explicó, entre carcajadas.

La frase provocó todavía más risas en el estudio y convirtió la situación en uno de los momentos más insólitos de la emisión.

En medio de la escena, Lizy Tagliani sumó su propio comentario y se burló de la forma en que Franchín había contado lo ocurrido.

“Dice ‘me vino un halo y me señala a mí’”, acotó la conductora, lo que alimentó todavía más el divertido intercambio.

Analía Franchín terminó pidiendo disculpas

Cuando advirtió la repercusión que había generado su comentario, Franchín reaccionó con una breve frase: “Ay, perdón”.

Sin embargo, el episodio ya había desatado las carcajadas de sus compañeras y había transformado una emisión habitual de A la Barbarossa en una escena inesperada.