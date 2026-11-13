Agustín “Cachete” Sierra estuvo de invitado en “Ellos”, el ciclo de entrevistas que conduce Luli Fernández en Infobae y no solo abrió su corazón sino que también habló de su último vínculo amoroso con la bailarina Fio Giménez.
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Durante la entrevista, el actor se refirió a los aprendizajes que le dejó el final de su última pareja, recordó el consejo de su padre sobre el amor y también contó cómo comenzó a priorizarse a sí mismo.
Uno de los consejos más importantes que recibió Cachete fue el de su padre quien, a sus 20 años, le insistió en que “vuelva a intentar” para recomponer una relación que para él aún no estaba terminada.
CACHETE SIERRA ADMITIÓ QUE SIGUE ENAMORADO DE FIO GIMÉNEZ
“Me dijo: ‘Si la amás, volvelo a intentar’. Y siempre lo volví a intentar. Mientras que haya amor, siempre lo volví a intentar”, aseguró Agustín “Cachete” Sierra. Sin embargo, aclaró: “Cuando me di cuenta que había cruzado un límite, por alguna infidelidad o algo, salía más fácil del tema”.
Entonces, se refirió a su relación con Fio Giménez: “Pero con mi último vínculo me pasó que el amor existe hasta el día de hoy. Sé perfectamente que los dos hicimos todo lo posible para que funcione y estoy completamente seguro que nos moríamos de amor por el otro...”. Sin embargo, hoy en día está soltero.
“¿Qué hace falta para poder lograr que un vínculo funcione?“, le preguntó Luli Fernández. ”Bueno, las formas, las ganas, los planes de cada uno, generarle a otro cosas que uno no quiere...“, respondió el actor que dejó en claro: ”Tampoco te podés alejar de quién sos. Porque te perdés".
“Después estás siendo uno para complacer al otro. Y es más fácil y más sano terminar de otra manera que mantenerlo en el tiempo tergiversando la relación y chocando la Ferrari contra la pared. Si fue una Ferrari y la manejamos juntos durante un tiempo, ya está, quedémonos con el recuerdo de que fue así: hermoso. No hace falta estrolarnos en una curva para terminar”, reflexionó.