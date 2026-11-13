Agustín “Cachete” Sierra estuvo de invitado en “Ellos”, el ciclo de entrevistas que conduce Luli Fernández en Infobae y no solo abrió su corazón sino que también habló de su último vínculo amoroso con la bailarina Fio Giménez.

Durante la entrevista, el actor se refirió a los aprendizajes que le dejó el final de su última pareja, recordó el consejo de su padre sobre el amor y también contó cómo comenzó a priorizarse a sí mismo.

Uno de los consejos más importantes que recibió Cachete fue el de su padre quien, a sus 20 años, le insistió en que “vuelva a intentar” para recomponer una relación que para él aún no estaba terminada.

Foto: Instagram (@cachetesierra)

CACHETE SIERRA ADMITIÓ QUE SIGUE ENAMORADO DE FIO GIMÉNEZ

“Me dijo: ‘Si la amás, volvelo a intentar’. Y siempre lo volví a intentar. Mientras que haya amor, siempre lo volví a intentar”, aseguró Agustín “Cachete” Sierra. Sin embargo, aclaró: “Cuando me di cuenta que había cruzado un límite, por alguna infidelidad o algo, salía más fácil del tema”.

Entonces, se refirió a su relación con Fio Giménez: “Pero con mi último vínculo me pasó que el amor existe hasta el día de hoy. Sé perfectamente que los dos hicimos todo lo posible para que funcione y estoy completamente seguro que nos moríamos de amor por el otro...”. Sin embargo, hoy en día está soltero.

Cachete Sierra admitió que sigue enamorado de Fío Giménez (Video: Infobae)

“¿Qué hace falta para poder lograr que un vínculo funcione?“, le preguntó Luli Fernández. ”Bueno, las formas, las ganas, los planes de cada uno, generarle a otro cosas que uno no quiere...“, respondió el actor que dejó en claro: ”Tampoco te podés alejar de quién sos. Porque te perdés".

“Después estás siendo uno para complacer al otro. Y es más fácil y más sano terminar de otra manera que mantenerlo en el tiempo tergiversando la relación y chocando la Ferrari contra la pared. Si fue una Ferrari y la manejamos juntos durante un tiempo, ya está, quedémonos con el recuerdo de que fue así: hermoso. No hace falta estrolarnos en una curva para terminar”, reflexionó.