Cachete Sierra volvió a quedar en el centro de los rumores sentimentales. En plena estadía en Estados Unidos para seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 26™ y alentar a la Selección Argentina, comenzaron a circular versiones que lo vinculan con la influencer Mar Cosca, una joven que, según trascendió, mantiene una buena relación con Fiorela “Fio” Giménez, la expareja del actor.

Durante las últimas semanas, Cachete mostró en sus redes sociales cómo vivió los dramáticos partidos de Argentina, celebró las clasificaciones y compartió la emoción de cada triunfo junto a otros influencers y figuras del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas el foco dejó de estar únicamente en el fútbol.

Cachete Sierra y Mar Cosca en el Mundial 2026 (Foto: Paparazzi).

Conforme al dato de Paparazzi, las versiones que comenzaron a circular desde Miami aseguran que Agustín habría compartido varios momentos con la streamer y creadora de contenido y hasta incluso se los vio juntos en la cancha, él alzándola en su hombro.

Cachete Sierra y Mar Cosa en el Mundial 2026 (Foto: Paparazzi).

QUIÉN ES MAR COSCA, LA INFLUENCER CON LA QUE VINCULAN A CACHETE SIERRA

Mar Cosca es una popular modelo e influencer argentina que ha ganado gran notoriedad en plataformas como Instagram y TikTok. Reconocida por su estilo de vida, humor y anécdotas cotidianas, se destaca por su cercanía con una audiencia joven y por su constante presencia en el mundo del entretenimiento digital.

Mar Cosca (Foto: redes sociales).

De acuerdo con los rumores, ambos habrían coincidido durante distintas actividades vinculadas al Mundial y a las acciones promocionales de las marcas que los acompañan en Estados Unidos. A partir de esa cercanía, empezaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

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