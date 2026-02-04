El conflicto judicial entre Lizy Tagliani y Lucas Bertero finalmente encontró un desenlace. En las últimas horas trascendió información clave sobre el acuerdo al que arribaron ambas partes, poniendo fin a una disputa que escaló desde lo personal hasta los tribunales.

Juan Etchegoyen fue el encargado de dar a conocer la novedad en su programa “Mitre Live”. El periodista confirmó que la conductora y el ex amigo llegaron a un entendimiento después de varias audiencias judiciales que mantuvieron en vilo al ambiente artístico.

Según trascendió, Lucas Bertero habría sido quien propuso una salida al conflicto, y Lizy Tagliani decidió aceptar los términos del acuerdo. Esta resolución marca un punto final a una batalla legal que inició cuando la relación entre ambos se fracturó abruptamente tras el escándalo que involucró a Viviana Canosa y Evelyn Von Brocke.

DE LA AMISTAD A LOS TRIBUNALES: LA HISTORIA DETRÁS DEL CONFLICTO

La relación entre Tagliani y Bertero se remonta a años atrás, cuando compartían una sólida amistad en el ambiente del espectáculo. Sin embargo, todo cambió cuando estalló la polémica alrededor de un supuesto robo de una cucharita de plata en la casa de Viviana Canosa, episodio que ocurrió en 2014 pero que resurgió con fuerza mediática en 2025.

Foto: captura de pantalla de Empezar el Día, Ciudad Magazine.

Lucas Bertero fue quien instaló aquella versión en los medios, lo que generó una ruptura irreparable con Lizy. “Me pisoteó, me limpió y nunca más me habló”, había declarado el periodista meses atrás, visiblemente afectado por la forma en que terminó el vínculo con quien consideraba una amiga cercana.

Por su parte, la conductora de “La Peña de Morfi” decidió tomar acciones legales, denunciando a Bertero por calumnias e injurias. A lo largo del proceso, el periodista faltó en varias ocasiones a las audiencias conciliatorias programadas en el Juzgado de Lomas de Zamora, lo que prolongó el conflicto durante meses.

UN ACUERDO QUE BENEFICIA A AMBAS PARTES

Aunque los términos específicos del arreglo no fueron divulgados públicamente, fuentes cercanas al caso aseguran que ambas partes quedaron conformes con el resultado. El acuerdo habría incluido cláusulas de confidencialidad y compromisos mutuos para no volver a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Foto: @lizytagliani

Para Lizy Tagliani, este cierre representa la posibilidad de enfocarse nuevamente en su carrera profesional sin las distracciones que implicaba mantener un conflicto judicial abierto. La conductora, que atravesó uno de los momentos más complicados de su vida pública, podrá finalmente dejar atrás este capítulo y concentrarse en sus proyectos televisivos.