En medio del escándalo mediático entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, una nueva voz se sumó a la polémica.

Lucas Bertero, periodista y exproductor de Canosa, brindó un testimonio explosivo en el programa Mujeres argentinas (eltrece), donde no dudó en apuntar contra la actual conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

“Fui su amigo, su confidente y me traicionó”, declaró Bertero, visiblemente molesto, al recordar su vínculo con Tagliani. Según explicó, la relación entre ambos se rompió abruptamente luego del conflicto entre Canosa y la estilista. “Cuando ellas se pelean, Lizy me elimina de su vida. Me pisoteó”, aseguró.

Foto: captura de pantalla de eltrece

Lucas Bertero fue contundente sobre Lizy Tagliani: “Me limpió y nunca más me habló”.

El panelista relató que acompañó a Tagliani durante años y que estuvo a su lado antes de que alcanzara la fama. “Le ayudé en un montón de cosas, y cuando se peleó con Viviana, me borró. Cuando empezó a tener reconocimiento, nunca más me habló. Para mí, eso fue una traición total”, afirmó.

La conversación tomó más intensidad cuando se tocó el tema del supuesto robo que denunció Canosa en su programa Viviana en Vivo.

Aunque Bertero no estuvo presente en ese momento puntual, recordó cómo se enteró de la abrupta salida de Lizy. “Un día desapareció. Viviana me llamó y me pidió que consiguiera otro peluquero. Pensé que estaba de vacaciones, pero no volvió más”, relató.

¿LIZY TAGLIANI ROBÓ EN LA CASA DE VIVIANA CANOSA? LA PALABRA DE LUCAS BERTERO

Ante la consulta sobre si creía en las acusaciones de Canosa, Bertero fue contundente: “Jamás vi a Lizy robarse un canapé. Nada. Nunca”. Sin embargo, su testimonio reavivó el escándalo entre las conductoras.

El conflicto volvió a estallar este fin de semana, cuando Viviana Canosa acusó públicamente a Lizy Tagliani de haberle robado en su propia casa.

En su programa, reveló detalles escalofriantes sobre cómo descubrió el supuesto hurto: “Me hice la que me iba a bañar, y cuando volví, la vi sacando plata de mi cartera”.

Canosa afirmó que durante mucho tiempo notó faltantes en su casa, desde bebidas hasta dinero. “Tenía un vestidor lleno de cosas valiosas que iban desapareciendo. Un día me cansé y la encontré con las manos en la masa”, lanzó sin filtros.

Por su parte, Tagliani se quebró en vivo al negar las acusaciones. “Yo no miento, nunca voy a mentir”, sostuvo entre lágrimas, defendiendo su inocencia en La Peña de Morfi.

La disputa entre ambas figuras mediáticas sigue escalando y promete más capítulos. “Mañana ampliaremos”, escribió Canosa en sus redes, dejando claro que piensa seguir exponiendo a su excompañera.