La postura crítica de Evelyn von Brocke contra Viviana Canosa respecto de por qué la conductora había explotado contra Lizy Tagliani desató insólito cruce, esta vez entre la panelista de Mujeres Argentinas y la excolorada.

“Quiero decirle a Evelyn que la única que no cubrió la separación de Fabián Doman fui yo, cuando hacíamos un programa de espectáculos. Yo me lo callé porque tengo códigos”, comenzó su descargo Canosa.

“Me llamó y no le contesté porque me preguntaba cosas tan absurdas como ‘¿por qué ahora?‘, y yo lo cuento cuando quiero. La escuché a Marcela Tauro y tuve ganas de decirlo”.

Tras escuchar el audio que Viviana le había enviado a María Belén Ludueña, Evelyn von Brocke desafió picante: “Si contás tu verdad de esta manera entonces cuento la mía sobre vos. Nunca hablé de un conductor... ¡Y hay mucha tristeza! Lo que acabás de hacer es muy triste”.

Evelyn Von Broke (Foto: Movilpress)

EL REPROCHE DE EVELYN VON BROCKE A VIVIANA CANOSA

“Cuando te conté lo de Doman, era porque eras mi conductora. No porque por otra cuestión, y lo podrías haber contado, no. Ahí es la lealtad y demás y no tenés por qué ahora pasarme la cuestión de que guardaste un secreto. Están mis hijos de por medio, como también estaba tu embarazo en su momento, que también estaba tu hija de por medio”, protestó.

“Si tengo que hablar de vos como conductora, después de este mensaje que acabas de hacer, me da realmente repulsión. Viví como rajaste a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich. Todo lo que le hiciste a Amalia Granata, a Yanina Latorre, a mí. ¿Qué hablas, Viviana? ¿Qué estás diciendo?"

Viviana Canosa. (Foto: Viviana en vivo)

“Vos sos hoy otra Viviana. Pero en ese momento venías de (tu matrimonio con) Daniel Tobal que era un regimiento militar (en la producción del programa). (...) Si querés que hablemos de maltrato, si querés que hablemos de cuestiones y demás, el libro es larguísimo, Vivi. Pero no era por ese lado, no era conmigo. Te re equivocaste. Por la que se cayó todo este tiempo fui yo, y siempre te fui leal”.

“Lo que acabas de hacer, de mandarle a mi conductora de hoy en día un mensaje, es realmente una mierda. Realmente te fuiste al carajo. Me asombrás”.

“Lo que acabas de hacer es de traición. Y esa traición es la traición que le hiciste a tu hijo. Y la traiciste a un montón de compañeros míos. Y ojalá salgan todos a hablar”.