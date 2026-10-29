Mirko, el hijo mayor de Marley, cumplió 9 años y recibió un increíble regalo por parte de su padre. A través de las redes sociales, el conductor mostró el momento en el que le dio la sorpresa y reveló finalmente cuál fue el regalo.

Este martes 27 de octubre, Mirko celebró sus 9 años y, para homenajearlo, su papá le hizo un regalo muy especial. Mientras una tercera persona los filmaba, el conductor le reveló finalmente a su hijo mayor cuál era la sorpresa que le había preparado.

Para desorientarlo, el conductor le hizo un primer “regalo” que no era el verdadero: una goma de borrar. Confundido, el niño recibió el “obsequio” con una sonrisa y, finalmente, su papá le reveló la sorpresa final: el verdadero obsequio.

El increíble regalo que le hizo Marley a Mirko por su cumpleaños (Video: Instagram @mirko_ok)

EL INCREÍBLE REGALO QUE LE HIZO MARLEY A MIRKO POR SU CUMPLEAÑOS

Luego de un breve recorrido por la casa, Marley sorprendió a Mirko con dos simuladores de autos de carrera ubicados en el living. Sorprendido y entusiasmado por la sorpresa, Mirko se subió a uno de ellos y comenzó a jugar.

(Captura: Instagram @mirko_ok)

“El regalo de este año fue realmente increíble”, escribió el conductor en la publicación de Instagram donde compartió el video. “Su carita cuando pensó que era una goma de borrar”, agregó y explicó: “Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo. Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos”.