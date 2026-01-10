El filet de merluza a la romana es uno de esos platos que atraviesan generaciones: simple, rendidor y efectivo. Crocante por fuera, tierno por dentro y con ese sabor inconfundible del rebozado recién hecho, suele aparecer en almuerzos familiares o cenas rápidas de semana. Pero con un pequeño giro, puede transformarse en algo mucho más interesante.

En esta versión, el secreto está en acompañarlo con una salsa de queso azul bien cremosa, que suma intensidad y convierte al pescado frito en un plato con impronta gourmet. Servido con un puré de papas suave y clásico, el resultado es equilibrado, contundente y perfecto para sumar al recetario habitual cuando se busca algo distinto sin irse a lo complicado.

Ingredientes para la reversión gourmet del filet de merluza

Para el filet de merluza

4 filetes de merluza fresca.

2 huevos.

200 g de harina.

Una cda polvo para hornear.

200 cc de agua fría.

Una cdta de pimentón.

Sal y nuez moscada, a gusto.

Para la salsa de queso azul

500 cc de leche.

30 g de manteca

30 g de harina.

100 g de queso azul.

Sal, a gusto.

Cebolla de verdeo.

Para el puré de papas

500 g de papa hervida sin piel.

50 g de manteca.

50 cc de leche.

Sal y nuez moscada, a gusto.

Filet de merluza, un clásico de la cocina de mar. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Filet de merluza

En un bowl, mezclar los huevos, con la harina, el polvo de hornear, la sal, la nuez moscada y el pimentón. Pasar los filet por la mezcla y llevarlos a freír en aceite caliente.

Salsa de queso azul

En una ollita, derretir la manteca, incorporar la harina, mezclar y cocinar un minuto. Agregar la leche caliente y revolver bien. Condimentar con un poco de sal y agregar el queso azul para fundirlo. Agregar la cebolla de verdeo al final.

Puré de papas

Pelar las papas y cortarlas en cubos. Cocinarla en agua hirviendo hasta que quede blanda. Pisar la papa hasta hacerla puré, agregar la manteca, la leche, la sal y la nuez moscada. Integrar bien.

