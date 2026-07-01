El reencuentro más esperado para los fanáticos de las ficciones de Cris Morena ocurrió este lunes por la noche. La productora asistió a la función de prensa de Misery y, una vez finalizada la obra, fue hasta los camarines para felicitar personalmente a Juan Gil Navarro y Julia Calvo por sus interpretaciones.

Como broche de oro del encuentro, los tres posaron para una foto que Cris compartió en sus historias de Instagram ante sus más de un millón y medio de seguidores, despertando la nostalgia de quienes recuerdan los trabajos que realizaron juntos.

La imagen rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los seguidores celebraron volver a ver reunidos a Navarro y Cris tras su trabajo en conjunto en Floricienta.

Foto: prensa Misery

Por qué el reencuentro entre Cris Morena y Juan Gil Navarro llamó tanto la atención

La imagen compartida por Cris Morena tuvo un significado especial para los seguidores de Floricienta. Es que la relación profesional entre la productora y Juan Gil Navarro estuvo marcada durante años por la compleja salida del actor de la exitosa ficción juvenil en 2004.

Gil Navarro interpretaba a Federico “El Freezer” Fritzenwalden, uno de los personajes centrales de la historia y el gran interés amoroso de Florencia. Sin embargo, decidió abandonar la novela cuando atravesaba su momento de mayor popularidad.

Con el paso de los años, el actor explicó que tomó esa decisión para priorizar su salud, ya que el intenso ritmo de trabajo le provocó cuadros de estrés, hipoglucemia y culebrilla.

Juan Gil Navarro y Julia Calvo en Misery. (Foto: Movilpress)

Además, reconoció que no se sentía cómodo con la imagen de “príncipe azul” que había adquirido el personaje y que incluso le resultaba difícil exponerse ante miles de fanáticos durante las funciones en el Gran Rex.

Ante la imposibilidad de continuar con el personaje, la producción optó por darle un final trágico a Federico dentro de la historia. Años después, Cris Morena explicó que no se trató de una decisión caprichosa, sino de la única alternativa posible frente a la negativa del actor de seguir en la ficción, lo que obligó a reformular la trama e introducir la historia del Conde.

Por eso, el abrazo y la foto que ambos compartieron tras la función de Misery fueron interpretados por muchos fanáticos como el cierre de una historia que durante años estuvo rodeada de versiones y especulaciones.

Por su parte Julia Calvo trabajó con Cris Morena en varios de sus proyectos, como Alma Pirata y Casi Ángeles, y es una de las figuras clave en la serie Margarita, la continuación de Floricienta, donde interpreta a Ada (la cocinera del hogar), sorprendiendo al público con un personaje bueno.

Todos los invitados en la función de prensa de Misery

La función de prensa de Misery, la adaptación teatral basada en la célebre novela de Stephen King, reunió a una gran cantidad de figuras del espectáculo en el Teatro Metropolitan.

Entre los invitados estuvieron Graciela Alfano, Roberto Pettinato, Luciano Cáceres, Agustín Sullivan, Nazareno Casero, Minerva Casero, Nicolás Maiques, Juampi González, Roly Serrano, Esther Goris, Antonio Grimau y Carina Zampini.

Graciela Alfano en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Carina Zampini en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Miriam Lanzoni en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó fue la visita de Cris Morena a los camarines, donde abrazó a Juan Gil Navarro y Julia Calvo para felicitarlos por el éxito de la puesta.