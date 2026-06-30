El lunes fue una noche redonda para Juan Gil Navarro (52). Es que no solo fue aclamado al final de la función de prensa Misery por la crítica especializada y sus colegas, sino que además contó con la compañía de su novia de 27 años.

Sonriente, un tanto nerviosa por los flashes de las cámaras, Rosario Páscolo se mostró feliz y pegadita al actor que la rompió en el escenario a la par de Julia Calvo.

Entre carcajadas y miradas pícaras, la licenciada en Terapia Ocupacional se animó a posar para las cámaras, mientras Juan la abrazaba con cariño.

Se trata de una de las primeras apariciones oficiales de la feliz parejita.

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Por otra parte, al finalizar la función y tras recibir aplausos de pie con la sala colmada, Juan Gil Navarro y Julia Calvo agradecieron al público y con sendos ramos de flores en sus manos le rindieron homenaje a los técnicos, vestuaristas y al director Manuel González Gil por hacerlos brillar.

Julia Calvo. (Foto: Movilpress)

Las fotos del estreno de Misery con Juan Gil Navarro y Julia Calvo

Juan Gil Navarro y Julia Calvo en Misery. (Foto: Movilpress)

Juan Gil Navarro y Julia Calvo en Misery. (Foto: Movilpress)

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Rosario Páscolo y Juan Gil Navarro. (Foto: Movilpress)

Juan Gil Navarro y Julia Calvo en Misery. (Foto: Movilpress)