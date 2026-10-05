Wanda Nara volvió a generar polémica, esta vez por una situación que habría protagonizado en un local de ropa de un shopping de Nordelta. La información fue revelada en Intrusos, donde contaron que la empresaria habría pedido que cerraran el comercio mientras se encontraba allí junto a sus hijas.

Según relataron en el programa, una persona que se encontraba en el centro comercial se comunicó para contar lo que había visto: “Esta persona fue a comprar un regalo en Nordelta, en el shopping, y dice: ‘estaba Wanda con las nenas’”, explicó Marcela Tauro en el ciclo de América.

De acuerdo con el relato, en ese momento también se encontraba Martín Migueles, novio de Wanda, quien habría estado junto a las niñas: “Estaba Migueles junto con las niñas y ella hizo cerrar el local para que nadie entrara y poder comprar”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Natalie Weber intervino con un filoso comentario: “El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. Puede haber dos o tres personas adentro”, cerró, tajante.

Marcela Tauro: “Wanda Nara hizo cerrar un local de ropa en el shopping de Nordelta para que nadie entrara y poder comprar. Estaba con sus hijas”.

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AGUS BERNASCONI HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON WANDA NARA TRAS SU PELÍCULA JUNTOS

Agus Bernasconi habló sobre la esperada película “¿Querés ser mi hijo?”, que protagonizó junto a Wanda Nara, y recordó el revuelo que se generó durante el rodaje por las versiones que hablaban de un supuesto romance entre ellos.

En diálogo con MShow, el programa que se transmite por Ciudad Magazine, el cantante se mostró muy entusiasmado con el estreno y contó algunos detalles de la producción, que fue filmada en Uruguay hace aproximadamente cinco o seis meses: “Justo hoy mostramos el tráiler. La verdad que es tremendo toda la repercusión de la gente, y está muy buena la peli”, aseguró Bernasconi sobre la llegada del film.

Durante la entrevista, el artista fue consultado por cómo vivió las versiones que comenzaron a circular mientras él y Wanda Nara se encontraban grabando juntos en Uruguay. Lejos de mostrarse sorprendido, Agus reconoció que tanto él como el equipo eran conscientes de que podía generarse ese tipo de especulaciones: “Nosotros nos reímos, era obvio que podía pasar porque estuvimos un mes y medio grabando en Uruguay juntos”, explicó.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

Y agregó: “Todo lo que gira en torno a ella es como muy fuerte y se enteraba todo el país, entonces sabíamos que podía pasar. Nosotros fuimos a laburar, fuimos a hacer el laburo, que por suerte quedó muy lindo, así que estamos contentos por eso”.

Por último, consultado por su relación actual con Wanda, el cantante fue contundente y se deshizo en elogios hacia su compañera de elenco: “Ella es lo más, es una divina. Aparte la rompió en la peli. Todo el equipo completo fue muy bueno, así que estamos felices”.