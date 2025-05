A 17 días de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció al nuevo Papa, el cardenal estadounidense Robert Prevost, nombrado León XIV, y Mirtha Legrand expresó su conformidad con la elección.

“El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”, informó la conductora de La Noche de Mirtha.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

Acto seguido compartió su sensación: “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

CUÁL ERA EL TERROR DE NAZARENA VÉLEZ ANTES DE LA ELECCIÓN DE PAPA

Nazarena Vélez reveló en LAM que los días previos a la elección del Sumo Pontíficie estuvo muy asustada y reveló el motivo.

Marcela Feudale: -Francisco dejó señalado a este hombre... Es raro que haya tanta presencia de América y Latinoamérica. Se pensaba más en un hombre que fuese de África o filipino…

Ángel de Brito: -El Papa negro, que tanto jodieron con el Papa negro.

Nazarena Vélez: -Ay, no, pero mejor que no. Yo ya estaba obsesionada con el Papa negro.

Ángel: -¿Sí?

Nazarena: -Si aparecía, me iba a asustar. Se escribieron muchas cosas. Que si venía un Papa negro se iba a terminar el mundo.

Ángel: -La profecía. Se va a terminar el mundo en algún momento.

Nazarena: -Ya sé.

Feudale: -En realidad, muchos decían que el Papa negro era Francisco porque él representaba a los jesuitas.