La filtración de las grabaciones del primer día de MasterChef Celebrity enfurecieron a las autoridades de Telefe, y rodó la cabeza de un peluquero, quien al defenderse lanzó una advertencia.

“Tengo información de todo”, aseguró Diego Monetta.

El estilista negó haber sido quien grabó y distribuyó las imágenes en crudo a Marcela Baños, su amiga: “Me llamaron a una reunión en recursos humanos y me dijeron que tenían indicios de que filtré las imágenes en Intrusos de Masterchef, pero les dije que no fui yo”.

Diego Monetta, el peluquero despedido de Telefe.

“Nunca estuve dentro ni del estudio de Masterchef, ni se grabó desde maquillaje. Injustamente no me mostraron las cámaras, ni nada que me incrimine”, continuó en Nuevo Día.

Así peinan a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Si bien Moneta admitió que su mejor amiga es Marcela Baños, panelista de Intrusos, descartó haber roto la confidencialidad y avisó sugestivo: “Yo en maquillaje tengo info de todo, porque yo me entero antes de todas las cosas, y nunca saldría a hablar”.

¿Verónica Lozano contra Wanda Nara?

Por otra parte, Juan Etchegoyen aseguró que la propia Verónica Lozano reclamó la reincorporación de Diego Moneta, ya que prepara a los talentos de su programa y los de Ariel en su salsa.

Con lo cual, se reavivaría la interna dentro de Telefé entre Wanda Nara y Vero Lozano...