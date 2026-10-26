Cómo saber si una palta está lista para comer (Foto IA)

¿Compraste una palta y no sabés si está lista para comer? Hay algunas señales que permiten reconocer si está madura sin necesidad de cortarla. La clave está en la textura, el color de la cáscara y el estado del cabito.

Los beneficios de la palta para dormir. Foto: Freepik

5 trucos para saber si una palta está madura

1. Presioná suavemente la cáscara

Es la forma más sencilla de comprobarlo. Sostené la palta en la mano y presioná con cuidado, sin clavar los dedos.

Está madura: cede ligeramente a la presión y vuelve a su forma.

Todavía está verde: se siente dura y no cede.

Puede estar pasada: está demasiado blanda o quedan hundimientos al tocarla.

2. Revisá el color de la cáscara

El color puede ayudar, aunque depende de la variedad. En la palta Hass, la más común en muchos comercios, la cáscara suele pasar del verde a un tono más oscuro, violáceo o casi negro a medida que madura.

Si sigue verde y está dura, probablemente necesite más tiempo. Sin embargo, otras variedades mantienen su color verde incluso cuando están maduras.

3. Mirá el cabito

El pequeño tallo de la parte superior también puede dar una pista. Si se desprende con facilidad y debajo se ve verde, es una señal compatible con una palta madura.

Si la zona está marrón, puede haber deterioro. No obstante, el cabito por sí solo no garantiza que la fruta esté en buen estado.

4. Comprobá que no tenga zonas hundidas

Antes de elegirla, observá toda la superficie. Los golpes, las zonas muy hundidas o las partes excesivamente blandas pueden indicar que la palta está dañada o pasada.

Una palta madura debe ceder ligeramente, pero no sentirse blanda en exceso.

5. Prestá atención al olor

Una palta en buen estado tiene un aroma suave. Si desprende un olor agrio, rancio o desagradable, es mejor descartarla, especialmente si también presenta una textura anormal.

Cómo saber si una palta está lista para comer: el truco para no abrirla antes de tiempo (imagen creada con IA)

Cómo madurar una palta más rápido

Si compraste una palta y todavía está dura, podés acelerar su maduración con un método sencillo:

Dejala a temperatura ambiente , lejos del sol directo.

Guardala en una bolsa de papel junto con una banana o una manzana. Estas frutas liberan etileno, un gas natural que favorece la maduración.

Revisala todos los días para evitar que se pase.

El tiempo puede variar según el grado de madurez inicial y la temperatura ambiente. No hace falta cortarla para comprobarlo: alcanza con revisar suavemente su textura.

Cómo conservar una palta madura

Si la palta ya está en su punto, guardala en la heladera para retrasar la maduración y conservarla por más tiempo.

Si ya la cortaste y te sobró una mitad, cubrí bien la pulpa expuesta y refrigerala en un recipiente hermético. Puede oscurecerse por el contacto con el aire, un proceso de oxidación que no implica necesariamente que esté en mal estado. Revisá siempre el olor y la textura antes de consumirla.

El mejor truco para elegir una palta madura: combiná la presión suave con la observación de la cáscara y el cabito. Ninguna señal por sí sola es infalible, pero juntas ayudan a elegir una palta lista para comer sin tener que abrirla antes de tiempo.