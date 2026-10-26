Tamara Pettinaro habló públicamente sobre la situación de su hermano Felipe Pettinato, quien fue internado nuevamente tras sufrir una recaída en el cuadro que viene tratando desde hace meses.

La panelista contó que la hospitalización no fue una decisión personal, sino que respondió a una indicación de los profesionales que lo atienden. “Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, explicó en diálogo con Primicias Ya, el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró.

Tamara remarcó que Felipe mantuvo el tratamiento médico de manera continua, a pesar de las dificultades que atravesó en los últimos meses. “Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida”, aclaró.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre la salud de su hermano Felipe

La panelista también reveló que Felipe estuvo viviendo con ella hasta pocos días antes de la internación. “Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando”, relató.

Según contó, fue ella quien se encargó de buscar una plaza para la internación, que finalmente se concretó el viernes.

“Cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas”, reflexionó. “Fue así, fue para abajo y terminamos en esto”, resumió sobre el deterioro de Felipe.

Cómo es el arresto domiciliario de Felipe Pettinato

Desde hace seis meses, Felipe cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica por orden de la Justicia, en el marco de una causa derivada de la investigación por la muerte de Melchor Rodrigo.

“Está preso domiciliario, por otra causa que se desprendió de la causa principal. Está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien”, detalló Tamara.

La condena principal, dictada a mediados de abril, fue de tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. De ese fallo se desprendió una nueva causa, vinculada a una denuncia por presunta estafa y falsificación de recetas médicas, que incluyó el pedido de prisión domiciliaria.