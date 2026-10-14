Evelyn Botto, Fede Bal, Moria Casán y Juana Repetto en la noche porteña (Fotos: Movilpress).

El último martes por la noche se estrenó la nueva obra de José María Muscari, 8 Mujeres, con un elenco único en el que figuras como Juana Repetto, Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez y Mónica Villa forman parte y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Entre las celebridades que no quisieron perderse esta función estuvieron Moria Casán, Fede Bal con Evelyn Botto, Sabrina Carballo, Natalie Pérez y Tomás Rotemberg, Ariel Staltari, Costa, Carolina Papaleo, entre otros.

Pablo Albella, Roly Serrano, Adriana Salgueiro, Paula Morales, Gabriela Sari también dijeron presente y posaron para nuestras cámaras en el Multiteatro, el clásico de la Avenida Corrientes que una vez más se llenó de figuras de la cultura y el espectáculo.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE 8 MUJERES

Moria Casán en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Moria Casán y José María Muscari en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Natalie Pérez en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Ariel Staltari en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Costa en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Carolina Papaleo en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

José María Muscari en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Pablo Albella en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Evelyn Botto, Fede y Julieta Bal en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Juana Repetto en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Fede Bal y Evelyn botto en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Roly Serrano en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Juana Repetto y su hijo en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Adriana Salgueiro en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Paula Morales en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Gabriela Sari en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

El estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.