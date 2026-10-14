El último martes por la noche se estrenó la nueva obra de José María Muscari, 8 Mujeres, con un elenco único en el que figuras como Juana Repetto, Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez y Mónica Villa forman parte y desde Ciudad te mostramos las fotos.
Entre las celebridades que no quisieron perderse esta función estuvieron Moria Casán, Fede Bal con Evelyn Botto, Sabrina Carballo, Natalie Pérez y Tomás Rotemberg, Ariel Staltari, Costa, Carolina Papaleo, entre otros.
Pablo Albella, Roly Serrano, Adriana Salgueiro, Paula Morales, Gabriela Sari también dijeron presente y posaron para nuestras cámaras en el Multiteatro, el clásico de la Avenida Corrientes que una vez más se llenó de figuras de la cultura y el espectáculo.