Joaquín y Lucía Galán volvieron a deslumbrar a sus fans con Noticias del amor, un espectáculo que combina música, actuación, humor y nostalgia para recorrer los cambios en las relaciones de pareja a través de las décadas.
Con casi 45 años de trayectoria, el dúo mantiene intacta su fórmula: transformar cada canción en una escena cargada de pasión, celos, engaños y desamor.
La propuesta, que recibió el Premio Estrella de Mar al Mejor recital y el Estrella de Mar de Oro en 2026, renovó la conexión de los hermanos con varias generaciones de seguidores en el Movistar Arena este fin de semana y Ciudad Magazine estuvo allí para compartir las mejores imágenes.
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