Joaquín y Lucía Galán volvieron a deslumbrar a sus fans con Noticias del amor, un espectáculo que combina música, actuación, humor y nostalgia para recorrer los cambios en las relaciones de pareja a través de las décadas.

Con casi 45 años de trayectoria, el dúo mantiene intacta su fórmula: transformar cada canción en una escena cargada de pasión, celos, engaños y desamor.

La propuesta, que recibió el Premio Estrella de Mar al Mejor recital y el Estrella de Mar de Oro en 2026, renovó la conexión de los hermanos con varias generaciones de seguidores en el Movistar Arena este fin de semana y Ciudad Magazine estuvo allí para compartir las mejores imágenes.

Leé más:

Nisi, contundente sobre las críticas: “Sigo demostrando que soy cantante”

LAS MEJORES FOTOS DEL RECITAL DE PIMPINELA EN EL MOVISTAR ARENA

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Así fue el regreso de Pimpinela a los escenarios (Foto: Movilpress)

Evelyn Scheidl y Teresa Calandra (Foto: Movilpress)

Javier Fabracci (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Leé más:

Brian y Joel Cazeneuve, de Los Rulos de Disney a un musical épico: “La magia es inevitable cuando estamos juntos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.