Joel y Brian Cazeneuve se preparan para protagonizar El hombre de la máscara de hierro, la obra que los enfrenta sobre el escenario como dos hermanos atravesados por la ambición y el poder. En una entrevista con Ciudad, hablaron de su conexión como gemelos, el recuerdo de Junior Express y el sueño que están a punto de cumplir.

Joel y Brian Cazeneuve llevan toda la vida compartiendo escenarios, proyectos y sueños. El público los conoció como Los Rulos en Junior Express, el exitoso programa de Disney Junior junto a Diego Topa, y ahora se preparan para un nuevo desafío artístico: protagonizar El hombre de la máscara de hierro, el musical, una historia en la que interpretarán a dos hermanos enfrentados por el poder.

La paradoja no pasa inadvertida: los gemelos que construyeron buena parte de su carrera trabajando juntos deberán ponerse en la piel de personajes atravesados por la rivalidad, la traición y la ambición. Sin embargo, para ellos, la historia va mucho más allá de interpretar al bueno y al malo.

“Creo que también son las oscuridades que pertenecen a uno. Si bien nosotros somos gemelos y en la historia uno representa al malo y el otro al bueno, todo eso convive dentro de uno”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que tanto el rey Luis XIV como su hermano Philip, prisionero detrás de una máscara de hierro, tienen sus propios miedos y dificultades. Mientras uno debe lidiar con la tiranía y la necesidad de conservar el poder, el otro carga con el encierro y el destino que le tocó vivir.

Foto: captura de video de Ciudad Magazine.

Para los hermanos, llevar esta historia al teatro es un sueño que tenían desde hace años. Son fanáticos de la película y conocen el universo creado a partir de la obra de Alejandro Dumas, por lo que asumir estos personajes representa una oportunidad especial dentro de su recorrido artístico.

“Como actores, es un gran desafío. Estamos preparando algo muy bueno”, adelantaron.

Los Mellis y la conexión especial que tienen como gemelos

Trabajar juntos es una constante en la vida de Joel y Brian. Aunque tuvieron algunas experiencias por separado, reconocen que la conexión que construyeron desde el nacimiento también se manifiesta cuando comparten un escenario o un estudio.

“La magia que se genera cuando estamos juntos es inevitable”, aseguraron.

Los hermanos admitieron que no siempre piensan igual y que, como cualquier vínculo entre hermanos, también tienen diferencias y discusiones. Sin embargo, consideran que sus personalidades, con sus similitudes y contrastes, les permiten conocerse profundamente y complementarse en el trabajo.

“Somos muy parecidos en algunas cosas, muy distintos en otras. Como que nos miramos y ocurren cosas”, explicaron.

Esa conexión, además, no se limita al terreno artístico. Durante la entrevista, contaron que en distintas ocasiones les sucedió pensar lo mismo al mismo tiempo, elegir sin ponerse de acuerdo prendas idénticas o incluso experimentar emociones similares sin saber qué le estaba pasando al otro.

Una de las anécdotas más llamativas se remonta a su infancia. Cuando todavía dormían en una cama cucheta, uno de ellos se cayó de la parte superior y se golpeó la cabeza. Según recordaron, mientras sus padres acudían a ver qué había pasado, el otro gemelo también manifestó dolor en la misma zona, aunque no se había caído.

“Hay historias muy locas que nosotros mismos nos sorprendemos”, contaron sobre esas experiencias que, hasta hoy, les cuesta explicar.

Por eso, cuando se les pregunta quién se parece más a Luis XIV y quién a Philip en la vida real, prefieren no ubicarse de manera definitiva en uno u otro lado.

“Los dos tenemos un poco y un poco. Hay momentos donde uno está con más luz, con más energía positiva, y hay momentos donde uno está más oscuro”, reflexionaron.

“Los dos tenemos un poco y un poco. Hay momentos donde uno está con más luz, con más energía positiva, y hay momentos donde uno está más oscuro”. Brian y Joel Cazeneuve.

De Los Rulos de Disney a construir sus propios proyectos

Durante años, Joel y Brian fueron parte del universo de Junior Express, donde interpretaron a Los Rulos junto a Diego Topa. La experiencia marcó sus carreras y dejó una huella que todavía reconocen en el cariño de quienes los encuentran en la calle.

Los hermanos contaron que, incluso después de tantos años, se cruzan con adolescentes que crecieron viendo el programa y se emocionan al reconocerlos. Para ellos, esos encuentros son una manera de dimensionar el impacto que tuvo aquel trabajo en la infancia de una generación.

“Es imposible olvidar”, expresaron.

Como ejemplo, recordaron el mensaje de una joven chilena que les contó que había viajado a la Argentina y se había encontrado inesperadamente con ellos durante un espectáculo. Al reconocerlos, se emocionó hasta las lágrimas.

Ese tipo de reacciones los conmueve porque entienden que el recuerdo no está asociado solamente a un programa de televisión, sino también a momentos compartidos en familia.

“Uno de niño veía ese capítulo con el abuelo tomando la chocolatada. Te remonta a eso”, explicaron.

Sin embargo, los Cazeneuve también saben que una experiencia exitosa no debe convertirse en una vara imposible de superar. Para ellos, el desafío consiste en valorar lo vivido y, al mismo tiempo, animarse a buscar nuevos objetivos.

“Uno tiene que decir: esto sucedió y está. E ir por siguientes sueños y seguir cumpliendo metas”, señalaron.

“Uno tiene que decir: esto sucedió y está. E ir por siguientes sueños y seguir cumpliendo metas”. Brian y Joel Cazeneuve.

Esa filosofía los llevó a seguir explorando distintas facetas artísticas y a desarrollar proyectos propios. Después de su paso por Disney, decidieron continuar vinculados al público infantil y crearon Los Mellis, una propuesta de contenidos, canciones y espectáculos que busca transmitir valores y reunir a distintas generaciones.

Según explicaron, su experiencia en Junior Express les enseñó la importancia de cuidar cada detalle de una producción y, especialmente, de no subestimar a los chicos.

“El público recibe y entiende lo que uno le da”, sostuvieron.

Actualmente, también disfrutan del desafío de producir y crear sus propios contenidos, mientras amplían su recorrido artístico con proyectos destinados a públicos diferentes.

El sueño que Los Mellis están a punto de cumplir

La llegada de El hombre de la máscara de hierro tiene un significado especial para los hermanos porque se trata de una historia que deseaban llevar al escenario desde hace mucho tiempo.

La posibilidad de concretarla apareció a partir de un encuentro con Pablo Flores Torres, responsable de la dirección general, el libro, las letras y la música original del espectáculo.

Según contaron, la conexión fue inmediata: cuando descubrieron que compartían el mismo entusiasmo por la historia, comenzaron a darle forma al proyecto.

“Lo conocimos y en un día dijimos: ‘Nosotros amamos esta historia’. Se lo propusimos y él también nos dijo que era un sueño pendiente”, recordaron.

La obra tendrá un elenco numeroso y una puesta que combina música original, coreografías y drama de época. Además de los protagonistas, la historia incluye a los tres mosqueteros —Athos, Porthos y Aramis— y a D’Artagnan, en una trama que pone en juego la lealtad, la justicia y los límites del poder.

Para los Cazeneuve, este estreno también representa una oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido durante años de trabajo en televisión, teatro y música.

“Fue un año de mucho trabajo y estamos agradecidos. Este fue un sueño de siempre y se está haciendo realidad”, expresaron.

“Fue un año de mucho trabajo y estamos agradecidos. Este fue un sueño de siempre y se está haciendo realidad”. Brian y Joel Cazeneuve sobre El hombre de la máscara de hierro.

La primera temporada tendrá cuatro funciones, aunque los hermanos ya proyectan darle continuidad al espectáculo durante 2027. Mientras tanto, los ensayos avanzan y la expectativa crece a medida que se acerca el estreno.

La fecha tiene, además, un detalle personal: noviembre es el mes de sus cumpleaños. Joel y Brian cumplen años el 6 de noviembre y celebrarán esta nueva etapa profesional en plena temporada teatral.

Consultados sobre qué consejo les darían a sus versiones más jóvenes, coincidieron en la importancia de aprender a escuchar y confiar en el propio camino.

“Muchas veces hay gente que te quiere y te valora y te dice cosas importantes. Por ahí uno se cierra por ego o por miedo a escuchar”, reflexionaron.

Y dejaron un mensaje para esos dos jóvenes que comenzaban a construir su carrera artística: confiar en que los buenos y los malos momentos forman parte del aprendizaje.

Ahora, con una historia que los enfrenta en escena pero vuelve a unirlos en un mismo sueño, los hermanos están listos para abrir una nueva etapa.

Cuándo se estrena El hombre de la máscara de hierro, el musical

El espectáculo se estrenará el martes 3 de noviembre de 2026, a las 20:30, en el Teatro Regina, ubicado en avenida Santa Fe 1235, Ciudad de Buenos Aires.

La primera temporada contará con cuatro únicas funciones: el martes 3, el martes 10, el miércoles 18 y el martes 24 de noviembre, todas a las 20:30.

La dirección general, el libro, las letras y la música original están a cargo de Pablo Flores Torres. La dirección actoral es de Julieta Molina y la dirección coreográfica, de Jessica Chorni.

Las entradas están disponibles a través de Entrada Uno.