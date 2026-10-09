Nisi atraviesa una etapa clave de su carrera musical. Mientras presenta “Equivoca2”, su nueva canción junto a Sael, la artista se prepara para uno de los grandes hitos de su recorrido: el lanzamiento en vivo de su disco, previsto para el próximo 4 de diciembre en el Teatro Mansión Música (Avenida Corrientes 1565).

En una entrevista exclusiva con Ciudad, Nisi habló sobre los prejuicios que todavía enfrenta por su popularidad en redes sociales, la necesidad de que el público reconozca su trabajo como cantante y compositora y el lugar que ocupa la música en su historia personal.

“Sigo demostrándolo porque a la gente no le alcanza”, respondió cuando le preguntaron si alguna vez había sentido que debía demostrar que era cantante y no solamente una chica conocida en las redes.

Video: Ciudad Magazine

Nisi y su reconocimiento como artista

La cantante fue contundente al marcar una diferencia entre su trabajo musical y la etiqueta de influencer que, según explicó, todavía aparece asociada a su imagen pública.

“No soy influencer, yo hago música, escribo mis canciones”, afirmó. Y detalló todo lo que implica su proceso creativo: desde pensar los videoclips y participar de su realización hasta involucrarse en las coreografías.

“Eso es ser un artista. Y que la gente también me reconozca por eso”, sostuvo.

Lejos de mostrarse condicionada por las críticas, Nisi aseguró que hoy atraviesa un momento de mayor confianza personal y profesional. “Estoy muy segura de lo que estoy haciendo, muy segura de mí”, explicó.

Y agregó, sobre los comentarios negativos que recibe: “Si tienen ganas de criticar, no sé, que critiquen. ¿Qué les voy a hacer?”.

Foto: @nisi_

La música como refugio durante una infancia difícil

Detrás de su vínculo con las redes sociales, Agostina Nisi también guarda una historia personal que ayuda a entender por qué la música se convirtió en una parte tan importante de su vida.

Durante la entrevista, contó que, cuando era chica, atravesaba situaciones difíciles en su casa y que las redes le permitieron descubrir un espacio en el que podía sentirse bien.

“A mí las redes me ayudaron mucho a buscar otro lado a mi vida”, recordó.

Foto: @nisi_

En ese sentido, explicó que encontró en la música una forma de conectar con un mundo distinto al que estaba viviendo puertas adentro.

“Cuando yo era chica estaba pasando por cosas un poco heavy en mi casa, entonces las redes fueron como: ‘Ah, ok, hay otro mundo y soy feliz en ese mundo haciendo música’”, relató.

“Cuando yo era chica estaba pasando por cosas un poco heavy en mi casa, entonces las redes fueron como: ‘Ah, ok, hay otro mundo y soy feliz en ese mundo haciendo música’”. Agostina Nisi.

Al definir lo que significó esa experiencia, fue clara: “Fue como un escape, sí, full”.

Foto: @nisi_

Por eso, la cantante aclaró que nunca vivió esa faceta como algo fingido o construido para las redes, sino como una manera genuina de encontrar bienestar en un momento complicado de su vida.

“Era mi salida de sentirme bien”, resumió.

Nisi contó cómo fue ser telonera de La Reina del Flow

Otro de los momentos recientes de su carrera fue su participación como telonera de La Reina del Flow, una experiencia que llegó de manera inesperada y que debió preparar en tiempo récord.

“Me avisaron tres días antes y yo dije: ‘Bueno, vamos a meternos, vamos a ensayar’”, contó.

La artista explicó que en ese momento se encontraba en México y que llegó el mismo día del espectáculo. Pese a la exigencia de organizar todo a último momento, la experiencia terminó siendo muy positiva.

Foto: @nisi_

“Gracias a Dios salió todo bien, lo re disfruté, me sentí súper cómoda con su público”, aseguró.

“Gracias a Dios salió todo bien, lo re disfruté, me sentí súper cómoda con su público”. Agostina Nisi sobre su participación como telonera de La Reina del Flow,

Además, destacó la importancia de la recepción de la audiencia, especialmente al presentarse ante personas que quizás todavía no conocían su música.

“Me recibieron bien, que es algo súper difícil también, así que contenta porque salió todo de 10”, concluyó.

Cuándo y dónde será el show de Nisi para presentar su disco

Mientras continúa con sus nuevos lanzamientos, Agostina Nisi ya tiene una fecha marcada en el calendario: el próximo 4 de diciembre presentará su disco en un show propio en el Teatro Mansión Música.

La cantante se mostró entusiasmada por la posibilidad de llevar al escenario el material en el que viene trabajando y compartirlo con su público.

Foto: @nisi_

“Estoy súper contenta porque vamos a presentar todo el disco ahí”, adelantó.

Para Nisi, el espectáculo tendrá un significado especial: será una oportunidad de mostrar el álbum en vivo y, al mismo tiempo, cerrar una etapa artística antes de comenzar a trabajar en su próximo proyecto.

“Sería una forma hermosa de presentar y también cerrar este disco y ponerme ya a trabajar en el próximo”, explicó.

“Será una forma hermosa de presentar y también cerrar este disco y ponerme ya a trabajar en el próximo”. Agostina Nisi.

Consultada sobre el nombre de su siguiente álbum, la artista prefirió mantener el misterio. “No sé, no se puede decir. Todavía no lo voy a decir. Vamos a esperar un poquito”, respondió entre risas.

Así, entre nuevas canciones, escenarios y proyectos por venir, Agostina Nisi busca consolidar su identidad musical y dejar en claro que su historia va mucho más allá de las redes sociales.