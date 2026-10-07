El fenómeno de Instagram y TikTok que representan Celeste Pamio y Pía Scarnato es asombroso, con millones de seguidores en sus cuentas y reproducciones en los videos que a veces también suman a Renata Blasevich.
Como influencers consagradas, las Celeste y Pía podrían haberse quedado en la cómoda producir contenido propio y editarlo a gusto. Pero decidieron dar un salto en sus carreras hacia el teatro para integrar el elenco de Casi Fiel, la comedia escrita y dirigida por Leo Rodríguez, protagonizada por Fausti Bo, Imanol Rodríguez, Renata Blasevich y Agustina Firpo.
Así fue que luego de ensayar para el estreno del viernes 9 de octubre a las 20 en el Premier (Av. Corrientes 1565, CABA), las chicas desplegaron su frescura para charlar con Ciudad, previo a elegir el perfil que más las favorece ante la cámara.
Celeste, están acostumbradas a hacer videos para redes, junto a Pía y Rena. Ahora dan el salto al teatro. ¿Qué cambia cuando pasan de una pantalla de un minuto o treinta segundos a un escenario?
Celeste: Primero es loquísimo el hecho de salir de una pantalla y plasmar todo eso en un teatro. Además, vivir esta experiencia con una de mis mejores amigas es increíble, se vive hermoso. Y es mucho más difícil. Si bien nosotras ya veníamos estudiando desde hace varios años, ahora es como plasmar todo lo que alguna vez estudiamos y también lo que solemos hacer. Porque la química de nuestra amistad ya está. Se trata de plasmar todo eso en un teatro, en la calle Corrientes, que no es menor.
Pía, vos te preparaste durante la pandemia y después empezaste a crecer mucho en redes. ¿Te dan ganas de ir por más?
Pía: Obviamente quiero ir por más. Este es uno de mis primeros proyectos así, a lo grande, y estoy muy contenta. Y qué mejor que poder compartirlo con una de mis mejores amigas. También está Rena, las tres somos muy amigas, así que estamos chochas. Estudiamos un montón para esto y es hermoso que, después de tantos años de estudio, podamos llegar a la calle Corrientes.
¿De qué se trata Casi Fiel y qué personajes hacen?
Pía: Yo soy una de las chicas que salen perjudicadas en la historia. Soy una novelista y tengo un tema bastante particular con la limpieza.
¿Te costó encontrar ese personaje?
Pía: La verdad que no tanto, porque yo tengo un poco de eso. Vivo sola, estoy acostumbrada a tener todo ordenadito y a fijarme en que esté todo simétrico. Así que algo de mí pude encontrar en el personaje.
¿Celeste, y tu personaje?
Celeste: El mío es completamente distinto al de Pía. Es una chica que es modelo, que viaja, pero también soy una de las citas de Fausti Bo...
¿Cuánto de tu vida real llevás al personaje? Porque vos también viajás y sos modelo.
Celeste: Algo hay. Yo viajo un montón y quizás por ahí puedo encontrar algunas cosas del personaje. Obviamente, el teatro hace que todo sea un poco más exagerado, pero hay elementos que puedo reconocer.
Pía: Hay algo que tenemos que admitir y es que tuvimos que contarle algunas anécdotas nuestras a Leo Rodríguez para que las pudiera incluir en la obra. Así que, lamentablemente, nos quemamos un poquito ahí.
Entonces, ¿es un personaje hecho a medida para ustedes?
Pía: Tiene cosas nuestras y cosas que no. Hay vivencias propias que aparecen en la obra.
Las tres son amigas, trabajan juntas y además generan contenido. ¿Cuánto hay de mantener las apariencias, las relaciones, las amistades y los contratos cuando no están de humor o simplemente no tienen ganas de grabar?
Celeste: Yo siempre traté de ser súper transparente. Si bien hoy mantener vínculos dentro de las redes es difícil, porque hay mucha competencia y mucho ego. Pero siento que las amistades que elegí son muy parecidas a mí y no tenemos ese problema.
Nos juntamos muchísimo para grabar y crear contenido que le guste y divierta a la gente, pero también podemos juntarnos a almorzar a las doce y no sacar ni una foto. Siento que eso también va de la mano con nuestra amistad: es real y va más allá de un video en redes.
Obvio que quizá hay un video porque es a lo que nos dedicamos, pero tratamos de mantener también lo privado como privado.
¿Les pasó alguna vez de estar enojadas o de mal humor y tener que grabar igual porque había que cumplir un contrato?
Celeste: No...
Pía: Sí. Sí, pasó una vez. Pero grabamos igual. ¿Te acordás, Celes, cuando estábamos de viaje? Nosotras somos de viajar juntas y a veces, cuando viajamos las tres, con Renata, cada una queremos grabar un video y llegó un momento en que nos saturamos.
Celeste: Ja, ja. Me acordé...
Pía: Teníamos que grabar igual. Nos enculamos y fue: “Estamos enculadas pero entendemos que es nuestro trabajo y que queremos disfrutar el viaje, pero también vinimos a grabar”. Lo hablamos, grabamos enculadas, pero le pusimos la mejor onda. Y salió bien.
Celeste, si te acordaste, ¿contás cuál fue la discrepancia?
Celeste: No fue una discrepancia como tal. Habíamos viajado y veníamos de tres días de grabar todo el tiempo. En un momento nos saturamos las tres, cada una quería algo diferente, pero no por pelear sino que cada una tenía su propio reproche. Se terminó el viaje y fue...
Pía: Eso es lo bueno de dedicarnos a lo mismo. Nos entendemos y entendemos que necesitamos nuestros momentos. Cuando nos saturamos y nos enculamos, nos damos un tiempo y después grabamos.
En sus vidas reales como influencers, ¿cuánto hay de enamorarse y querer compartir una relación? ¿Cuánto de pensar en la imagen que proyectan en redes?
Pía: Yo no lo pienso así, pero sí trato de mantener mis relaciones más privadas. No me gusta que la gente se meta. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que mostrás de tu vida privada y lo que mostrás de tu personaje. Porque, quieras o no, en las redes también sos un personaje.
A veces te afecta que la gente esté pendiente de con quién te estás viendo o qué pasó con determinada persona. Entonces trato de separar un poco las cosas. Si bien hago públicas algunas relaciones, pero intento mantenerlas más privadas y no mostrar todo.
¿Y vos, Celeste?
Celeste: Pienso parecido a Celeste. Por suerte, nuestro contenido no consiste en mostrar todo nuestro día a día ni nuestra vida privada. Hay muchas cosas que la gente no sabe.
Puede ser una relación, un deporte, una juntada con amigos... Hay cosas que prefiero mantener privadas porque también necesito desconectar de las redes y del personaje. Tengo mis días de filmación, en los que sé que estoy trabajando, pero después se corta.
Con las chicas pasa lo mismo. Muchas veces nos juntamos a grabar y otras veces nos juntamos a cenar y ni hablamos del tema. Necesitamos desconectar un poco porque, si no, vivimos a mil.
¿Ustedes son más de una pareja cerrada o de una relación abierta?
Celeste: Sabés que no sé... Ja. Pero creo q ue cerrada. No podría estar con alguien que esté con otras personas.
¿Y podrías estar con más de una persona a la vez?
Celeste: No, por supuesto que no. Monogamia al cien por ciento.
Pía: Ahí va... Ahí va... (Risas)
Celeste: Ja, ja.
Pía: Yo también, monogamia cien por ciento. Me pasó, por ejemplo, de estar en una relación con un influencer y en un momento decidí separar mucho más las redes de la relación. Porque la gente empieza a inventar cosas y se mete.
Me acuerdo de una vez que estábamos de viaje con Celeste y una chica subió un video diciendo que me había visto con otro. El video se hizo bastante viral y yo pensaba: “La puta madre”.
Obviamente, cuando estás en pareja hay confianza y eso está buenísimo, pero es una situación incómoda porque para la otra persona puede aparecer la duda de si creerlo o no. Por suerte, siempre hubo confianza.
Cuando se les acerca un chico, ¿se dan cuenta de sus intenciones? ¿Dejan que avance o también dan señales cuando alguien les gusta?
Pía: Las típicas pistas existen: agregar a mejores amigos, tirar un like...
Celeste: Sí, pero también es cierto que quizás los varones hoy no son tan de actuar. Lo hablamos mucho con nuestras amigas: a veces decís “no hay nadie, nadie te habla”. Pero también estamos tan a mil con el trabajo y con nuestras cosas que a veces ni prestamos atención.
¿Y en un encuentro cara a cara de la vida real?
Pía: Yo soy de hablar. Me gusta conocer a la persona, ver qué onda y cuáles son sus intenciones. Primero hablar y conocer y después ir viendo.
Celeste, ¿cuándo y dónde las podemos ver?
Celeste: Nos pueden encontrar desde el 9 de octubre en el Teatro Premier, en la calle Corrientes, para ver Casi Fiel.
¿Qué se van a encontrar? ¿Es una comedia, un drama?
Celeste: Es una comedia. Se van a cagar de risa, por favor, tienen que venir.
¿De qué parte la historia?
Celeste: Hay una apuesta entre dos chicos. El primero que gana, que tiene una cita con tres chicas, no paga el alquiler. Y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas.
Pía: Hay mucho humor, situaciones de pareja, enredos y personajes muy distintos. Y nosotras estamos felices de poder ser parte de este proyecto y de llevar al teatro algo que venimos estudiando y trabajando desde hace años.
Video y Edición:
SOLANA DI TULLIO