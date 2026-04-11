A fines de marzo, Chechu Bonelli y Facundo Pieres decidieron ponerle punto final a su relación tras apenas tres meses juntos. Sin embargo, lo que parecía un capítulo cerrado volvió a tomar protagonismo en las últimas horas por un incómodo momento que vivió la modelo frente a cámara.

Todo ocurrió cuando una cronista del programa Sálvese Quien Pueda le preguntó cómo estaba después de la separación. Lejos de responder con naturalidad, Chechu se quedó en silencio durante unos segundos, generando tensión. Finalmente, contestó sin ahondar mucho en el tema: “Pero bien, hace rato”.

La situación se volvió aún más confusa cuando la movilera quiso profundizar sobre quién había tomado la decisión de separarse. “¿De qué?”, retrucó Bonelli, visiblemente descolocada. “De la separación”, aclaró la periodista. Sin embargo, Chechu mantuvo su postura: “Fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?”.

Foto: Captura (América)

Recién cuando le mencionaron a Pieres, Chechu entendió la consulta, pero ya era tarde para evitar el momento incómodo. Según explicó, había pensado que se referían a su antigua ruptura con Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas. “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir. Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada”, lanzó, con un tono entre irónico y evasivo.

Lejos de terminar ahí, la cronista avanzó con los rumores que vinculan a Pieres nuevamente con su ex, Zaira Nara. Sin perder la calma, Chechu respondió: “Ni idea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que lo hace feliz”.

Por último, cuando le preguntaron si había retomado contacto con Zaira o con Paula Chaves, Bonelli optó por el humor para salir del paso: “¿Me puedo ir?”, dijo entre risas. Y cerró, intentando bajar la tensión: “Todo bárbaro, todo bárbaro”.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@facundopieres)

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CHECHU BONELLI SE HARTÓ Y CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU SEPARACIÓN DE FACUNDO PIERES

Después de semanas de rumores, Chechu Bonelli rompió el silencio y reflexionó a fondo sobre su presente sentimental tras el final de su relación con Facundo Pieres. Lejos de escándalos, la modelo sorprendió con un análisis profundo y honesto sobre su proceso emocional.

En el segmento Valet Parking del streaming La Casa, que comparte con Agustín “Cachete” Sierra, Chechu reveló que el psicoanálisis fue clave para atravesar tanto su divorcio de Darío Cvitanich, como el reciente cierre de su vínculo con el polista.

“Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”, aseguró, dejando en claro el profundo trabajo personal que viene realizando.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

La periodista también fue autocrítica al analizar sus relaciones pasadas: “Trabajé mucho los errores que cometí en la pareja. Para mí es un cincuenta y cincuenta”, sostuvo, marcando que logró salir del lugar de culpa para entender las dinámicas compartidas.

En cuanto a su historia con Pieres, explicó que, si bien oficialmente la ruptura se debió a “diferencias en la agenda”, el trasfondo fue mucho más íntimo: “Me di cuenta de que no sé si todavía estoy preparada para una relación, porque todavía tengo que sanar muchas cosas”, confesó.

Chechu Bonelli: “Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”.

Incluso, reconoció que aún atraviesa momentos difíciles: “Hay momentos donde me agarra mucha angustia, y lo hablaba con la psicóloga el otro día”, dijo, mostrando su costado más vulnerable.

Lejos de idealizar la pareja, Bonelli destacó la importancia de aprender a estar sola: “Cuando vos estás segura, no te tenés por qué angustiar. Al contrario, la soledad y estar bien con vos misma está buenísimo”, le transmitió su terapeuta, en una frase que hoy parece marcar su nueva filosofía de vida.