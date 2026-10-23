Julieta Poggio volvió a enternecer a sus seguidores con un divertido momento protagonizado por Chimuela, su gatita. La ex Gran Hermano compartió un video desde la intimidad de su casa y sorprendió al mostrar cuánto creció su mascota.
Leé más
Junto a su hermana, Lolo Poggio, la influencer grabó un video al ritmo de la canción “Compa Coleto” de Aria Vega. En las imágenes se la veía con Chimuela, su mascota, a upa mientras que su hermana sostenía a su mascota, un tierno perrito.
“¿Tienen gathijos o perrhijos?”, le preguntó Poggio a sus seguidores al mismo tiempo que mostraba cómo había crecido Chimuela, su gran compañera, en los últimos meses.
LA FILOSA PREGUNTA DE WANDA NARA A JULI POGGIO Y LUCK RA
Una vez más, Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora tuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Juli Poggio y Luck Ra, que no pasó desapercibido para los participantes.
Todo comenzó cuando los jóvenes presentaron el plato que habían preparado para la competencia. En medio de la devolución, inició una conversación sobre su relación y sus respectivos vínculos después de recordar que Juli fue la protagonista del videoclip del tema del artista llamado La Morocha.
Ante esto, Wanda fue al hueso con su consulta: “¿Hubo algo entre ustedes? Porque Juli, los ex de las amigas... ¿cómo son los códigos de las parejas abiertas?“, indagó. Y la respuesta de Poggio no tardó en llegar: “No hubo nada. Igual, con Facu siempre me llevé bien. Desde ese trabajo que nos conocemos”
La frase generó risas en el estudio y rápidamente Luck Ra intentó despegarse de estas especulaciones: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”, cerró, divertido.