Julieta Poggio volvió a enternecer a sus seguidores con un divertido momento protagonizado por Chimuela, su gatita. La ex Gran Hermano compartió un video desde la intimidad de su casa y sorprendió al mostrar cuánto creció su mascota.

Junto a su hermana, Lolo Poggio, la influencer grabó un video al ritmo de la canción “Compa Coleto” de Aria Vega. En las imágenes se la veía con Chimuela, su mascota, a upa mientras que su hermana sostenía a su mascota, un tierno perrito.

“¿Tienen gathijos o perrhijos?”, le preguntó Poggio a sus seguidores al mismo tiempo que mostraba cómo había crecido Chimuela, su gran compañera, en los últimos meses.

Julieta Poggio y su gata, Chimuela (Video: Instagram @poggiojulieta)

LA FILOSA PREGUNTA DE WANDA NARA A JULI POGGIO Y LUCK RA

Una vez más, Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora tuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Juli Poggio y Luck Ra, que no pasó desapercibido para los participantes.

Foto: Captura (Telefe)

Todo comenzó cuando los jóvenes presentaron el plato que habían preparado para la competencia. En medio de la devolución, inició una conversación sobre su relación y sus respectivos vínculos después de recordar que Juli fue la protagonista del videoclip del tema del artista llamado La Morocha.

Ante esto, Wanda fue al hueso con su consulta: “¿Hubo algo entre ustedes? Porque Juli, los ex de las amigas... ¿cómo son los códigos de las parejas abiertas?“, indagó. Y la respuesta de Poggio no tardó en llegar: “No hubo nada. Igual, con Facu siempre me llevé bien. Desde ese trabajo que nos conocemos”

La frase generó risas en el estudio y rápidamente Luck Ra intentó despegarse de estas especulaciones: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”, cerró, divertido.