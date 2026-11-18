Nico Vázquez y su novia, Dai Fernández, aprovecharon unos días para hacer una escapada romántica a Punta del Este, donde combinaron descanso, buena gastronomía y paisajes soñados. La pareja viajó a La Barra y disfrutó de todo lo que ofrece el destino uruguayo: el clima, los hermosos escenarios naturales y algunos momentos especiales lejos de la rutina.

Durante su estadía, también se hicieron un lugar para conocer Narbona, uno de los restaurantes más destacados de la zona. Allí disfrutaron de una propuesta gastronómica especial y degustaron distintas variedades de vino. Entre copas y buena comida, Nico y Dai compartieron postales de estos días de descanso.

De regreso a Buenos Aires, la pareja ya se prepara para retomar sus compromisos laborales y afrontar una etapa especial: las últimas funciones de Rocky en el teatro. La obra, protagonizada por Vázquez y que se convirtió en uno de los grandes desafíos de su carrera artística, transita su recta final y se despide de los escenarios.

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)

LAS FOTOS DE LA ESCAPADA ROMÁNTICA DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Nico Vázquez y Dai Fernández, de viaje (Foto: Instagram @nicovazquezok)