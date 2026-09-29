Moria Casán, Martita Fort, Sol Abraham y Guillermina Valdés fueron algunas de las famosas que se destacaron con sus looks de gala. La noche del lunes 28 de septiembre reunió a figuras del mundo del espectáculo, la moda y la televisión, que apostaron por diferentes estilos para la ocasión y se convirtieron en protagonistas por sus elecciones fashionistas.

Entre las figuras que dijeron presente también estuvieron Minerva Casero, Gege Neumann, Bárbara Lombardo, Pamela David, Tuli Acosta y Agustín “Rada” Aristarán. Además, los diseñadores Fabián Zitta y Benito Fernández y el asesor de moda Fabián Medina Flores fueron algunos de los referentes de la moda que participaron de la velada.

La gala de la Revista Caras convocó a numerosas celebridades que lucieron sus mejores outfits para una noche especial. Moria Casán, por su parte, llegó acompañada por su nieto Dante, hijo de Sofía Gala; el resto de los invitados se destacaron con sus propuestas de moda y protagonizaron una de las grandes noches de glamour del espectáculo.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA

Moria Casán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Moria Casán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Moria Casán y su nieto, sorprendieron con sus looks en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Dante Della Paolera, el nieto de Moria Casán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fabián Zitta y Guillermina Valdés sorprendieron con sus looks en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Minerva Casero sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Bárbara Lombardo sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Martita Fort sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Pamela David sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Gege Neumann sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Benito Fernádez sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Tuli Acosta sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Agustín 'Rada' Aristarán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Solange Abraham sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.