MHTRESUNO presentó su nuevo sencillo, “AFUERA”, una canción que cuenta una historia real marcada por el encierro y la distancia familiar. El tema está inspirado en la experiencia de un amigo cercano del artista, actualmente privado de su libertad y separado de sus hijos.

En este lanzamiento, el músico dejó de lado el rap puro y se acercó a una sonoridad con elementos de bossa nova, construida sobre guitarras suaves y un ritmo sereno.

Un cambio de sonido para contar una experiencia universal

La elección de un sonido más contenido y acústico acompaña el relato de una experiencia que trasciende a su protagonista: qué queda de una vida cuando se mira desde el encierro y qué posibilidades existen de reconstruirla después de haberse equivocado.