El artista argentino MHTRESUNO presentó el short film de “Santo Domingo”, una nueva pieza audiovisual que amplía el universo narrativo de su segundo álbum de estudio y lleva al plano cinematográfico las historias, atmósferas y paisajes emocionales que atraviesan el proyecto.

Con este lanzamiento, el músico continúa desarrollando la identidad creativa del disco Santo Domingo, un trabajo inspirado en un viaje real a la capital de la República Dominicana que terminó convirtiéndose en un recorrido musical y emocional marcado por el barrio, la identidad y la búsqueda de nuevos horizontes.

El proyecto fusiona géneros urbanos con ritmos caribeños como el merengue, la bachata y el dembow, creando un puente cultural entre Buenos Aires y Santo Domingo.

El short film propone un relato que recorre el álbum desde una perspectiva más amplia, articulando distintas escenas inspiradas en el imaginario del disco y conectando algunos de sus tracks más representativos.

Las canciones que forman parte del short film

Entre los temas incluidos se destacan:

“Solo”

“Paraíso de los Malos”, junto a Dano

“Lágrimas Negras”

“Mi Reina”

“Por Mí”

“Rubiesita”

“Te Choko”

“Santo Domingo”

“La Botella”, con Omega

Un relato visual entre la Villa 31 y Santo Domingo

Al igual que el álbum, el short film mantiene como eje el diálogo entre dos territorios: la Villa 31 y los barrios de Santo Domingo.

Ambos espacios comparten una historia marcada por la cultura popular, la resiliencia y la búsqueda de oportunidades. A través de estas imágenes, el artista construye un relato donde conviven la celebración, la amistad, la rivalidad, el amor y la redención.

Una nueva etapa artística para MHTRESUNO

Con “Santo Domingo”, MHTRESUNO consolida una nueva etapa en su carrera, caracterizada por la exploración de nuevos géneros, la expansión internacional y una narrativa cada vez más cinematográfica.