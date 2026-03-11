El artista argentino MHTRESUNO presentó el short film de “Santo Domingo”, una nueva pieza audiovisual que amplía el universo narrativo de su segundo álbum de estudio y lleva al plano cinematográfico las historias, atmósferas y paisajes emocionales que atraviesan el proyecto.
Con este lanzamiento, el músico continúa desarrollando la identidad creativa del disco Santo Domingo, un trabajo inspirado en un viaje real a la capital de la República Dominicana que terminó convirtiéndose en un recorrido musical y emocional marcado por el barrio, la identidad y la búsqueda de nuevos horizontes.
El proyecto fusiona géneros urbanos con ritmos caribeños como el merengue, la bachata y el dembow, creando un puente cultural entre Buenos Aires y Santo Domingo.
El short film propone un relato que recorre el álbum desde una perspectiva más amplia, articulando distintas escenas inspiradas en el imaginario del disco y conectando algunos de sus tracks más representativos.
Las canciones que forman parte del short film
Entre los temas incluidos se destacan:
- “Solo”
- “Paraíso de los Malos”, junto a Dano
- “Lágrimas Negras”
- “Mi Reina”
- “Por Mí”
- “Rubiesita”
- “Te Choko”
- “Santo Domingo”
- “La Botella”, con Omega
Un relato visual entre la Villa 31 y Santo Domingo
Al igual que el álbum, el short film mantiene como eje el diálogo entre dos territorios: la Villa 31 y los barrios de Santo Domingo.
Ambos espacios comparten una historia marcada por la cultura popular, la resiliencia y la búsqueda de oportunidades. A través de estas imágenes, el artista construye un relato donde conviven la celebración, la amistad, la rivalidad, el amor y la redención.
Una nueva etapa artística para MHTRESUNO
Con “Santo Domingo”, MHTRESUNO consolida una nueva etapa en su carrera, caracterizada por la exploración de nuevos géneros, la expansión internacional y una narrativa cada vez más cinematográfica.