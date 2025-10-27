El artista argentino MHTRESUNO lanza “La Botella”, su nuevo single junto al ícono dominicano Omega El Fuerte.

Grabado en República Dominicana, el tema es el último adelanto de su esperado álbum “Santo Domingo” y combina merengue, identidad y renacimiento en una canción que invita a transformar el dolor en baile.

👉 Mirá el video oficial de “La Botella”

Un nuevo comienzo al ritmo del Caribe

Con un mensaje de superación y alegría, “La Botella” representa el momento en que, tras perderlo todo, vuelve la luz, el ritmo y las ganas de brindar por la vida.

La canción mezcla fiesta, memoria y resiliencia a través de un merengue bailable con letra introspectiva, donde MHTRESUNO canta: “Que saquen las botellas, hoy quiero festejar, la vida me sonríe…”

El resultado es un himno para celebrar el renacer, con una energía contagiosa y un sonido que fusiona la herencia caribeña con la fuerza del barrio.

MHTRESUNO y Omega: unión entre Argentina y República Dominicana

En este nuevo lanzamiento, MHTRESUNO se une a Omega El Fuerte, una de las voces más reconocidas de la música dominicana, para crear un tema que trasciende fronteras.“La Botella” combina la potencia de la calle con la calidez tropical, reflejando la diversidad y la unión cultural entre ambos artistas.

El videoclip, filmado en escenarios icónicos de República Dominicana, captura la esencia caribeña y la autenticidad del artista argentino, quien vivió una profunda transformación durante su paso por la isla.

“Santo Domingo”: el nuevo álbum de MHTRESUNO

“La Botella” es el último anticipo del próximo álbum de estudio de MHTRESUNO, “Santo Domingo”, un proyecto que marca una nueva etapa artística en su carrera.Con sonido fresco, raíces latinas y letras que reflejan evolución personal, el disco promete convertirse en una de las producciones más destacadas del panorama urbano latinoamericano.

El álbum late al ritmo del Caribe y combina los géneros tropicales con la identidad del artista, oriundo de la Villa 31, quien ha sabido llevar su historia y su mensaje a una escala internacional.