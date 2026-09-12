Lola Tomaszeuski se mostró visiblemente afectada al referirse al final de su vínculo con Manuel Iberó, también ex participante de Gran Hermano, durante una transmisión en vivo por streaming de Telefe. La joven no ocultó su dolor por la manera en que terminó la relación y, sobre todo, por la actitud de Iberó, quien negó públicamente que fueran pareja.

“A mí me puso re mal que me haya presentado a su familia, todo, y después salga a decir que no éramos novios”, confesó Lola entre lágrimas. Según relató, la situación la descolocó porque en privado Manuel le había dado otro mensaje: “Pudo haber tenido su idea, a mí por privado me había dicho otra cosa cuando estaba en Brasil, como que va cambiando también su discurso”.

Durante la charla, Lola explicó que la actitud de Manuel la llevó a replantearse muchas cosas. “Él salió todos los fines de semana, yo jamás le dije nada y él sabe la persona que yo fui con él”, remarcó.

Lola Tomaszeuski habló de Manuel Iberó tras el fin de su relación (Foto: captura de streaming Telefé).

Cuando le preguntaron si volvería con Iberó, fue contundente: “No, yo no volvería con él, pero por esto que digo, o sea, yo le di la oportunidad de que me ame como él supuestamente me dijo que me amaba”.

Además, reveló que el propio Manuel le reconoció que no estaba entregando el 100% en la relación: “Él lo confesó, que no me estaba dando el 100%, que él me amaba de una manera y me lo quería demostrar. Y bueno, ya está, prefiero estar sola”.

CELOS Y DESCONFIANZA: LOS MOTIVOS QUE LA LELVARON A TOMAR DISTANCIA DE MANUEL IBERÓ

Lola también habló sobre los motivos que la llevaron a tomar distancia definitiva. “En su momento se nombró que seguía a mujeres en Instagram. Cuando le encontré la mentira ya no podía confiar, me costó un montón y a pesar de eso le seguía, capaz, me seguían llevando cosas porque mis seguidores me mandaban todo”, relató.

Lola Tomaszeuski habló de Manuel Iberó tras el fin de su relación (Foto: captura de streaming Telefé).

La situación llegó a un punto límite: “Llegaba un punto que yo dije, ¿por qué me estoy poniendo en este lugar a mí? ¿Por qué tengo que ver si fue al mismo boliche que estoy?”. Lola contó que incluso llegó a hablar con una chica que había empezado a seguir a Manuel en redes sociales: “Yo le dije a esa chica porque se vieron la misma historia porque la empezó a seguir y ella lo empezó a seguir. Y yo digo, no, esto no es sano”.

LOLA DECIDIÓ PONERSE EN PRIMER LUGAR: “AMOR PROPIO”

En el cierre de la entrevista, Lola dejó en claro que ahora prioriza su bienestar: “Prefiero estar sola y desarrollar también mi amor propio, que es lo que estoy haciendo”, aseguró. La ex Gran Hermano remarcó que, a pesar del dolor, eligió alejarse de una relación que no le hacía bien y enfocarse en sí misma.

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