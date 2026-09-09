Lo que parecía ser un cierre en buenos términos terminó convirtiéndose en un insólito cruce digital. Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó, dos de los exparticipantes de Gran Hermano que mantuvieron una historia de amor tras su paso por el reality, volvieron a quedar en el centro de la escena tras confirmar que ya no están juntos.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el quiebre en sí, sino la discrepancia pública sobre qué tipo de vínculo mantenían. La chispa la encendió Lola con una historia en su cuenta de Instagram, donde publicó un texto formal para anunciar la ruptura y explicar sus motivos personales.

“Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con manuel y seguir cada uno por su camino. Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien. Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor. Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

Lola Tomaszeuski anunció su separación de Manuel Iberó en Instagram (Foto: Instagram).

Hasta allí, las palabras de la exparticipante sonaban al clásico comunicado de separación de figuras públicas. Pero la respuesta de Manuel no tardó en llegar y sorprendió a todos sus seguidores por el tono desconcertado y directo.

LA RÉPLICA DE MANUEL IBERÓ: “NO LE VEO SENTIDO”

Apenas dos horas después de la publicación de Lola Tomaszeuski, Manuel Iberó subió una imagen con un contundente texto de fondo. Lejos de sumarse al dramatismo del anuncio, el joven desmintió rotundamente haber tenido un noviazgo oficial y dejó entrever su incomodidad por la exposición.

La respuesta de Manuel Iberó a Lola Tomaszeuski tras anunciar su separación (Foto: Instagram).

“Sinceramente, no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos pareja formal (es decir nunca llegamos a ser novios) pero quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola. De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad igual que la que teníamos en la casa! Saludos!”, sentenció durísimo.

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