La actriz Victoria Fraga murió a los 73 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estuvo afiliada durante más de cinco décadas.

La organización comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales y acompañó en el dolor a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos.

“Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos”, expresaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices al despedir a la artista.

Quién era Victoria Fraga

María Victoria José Fraga nació el 7 de octubre de 1952 y mantenía su vínculo con la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974.

A lo largo de su carrera desarrolló principalmente su actividad en el teatro, aunque su recorrido profesional también incluyó el cine. Además de desempeñarse como actriz, con el paso de los años amplió su trabajo hacia distintas áreas de las artes escénicas.

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Fraga también se desempeñó como docente, dramaturga, adaptadora, directora y responsable de puestas en escena, construyendo una trayectoria vinculada a diferentes aspectos de la creación teatral.

Victoria Fraga fue parte de “Darse cuenta”

Uno de los trabajos cinematográficos que forman parte de la trayectoria de Victoria Fraga fue su participación en “Darse cuenta”, la recordada película dirigida por Alejandro Doria.

El film contó con un destacado elenco integrado por Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti, entre otras figuras.

Su participación en la película quedó así vinculada a una producción reconocida del cine argentino.

La trayectoria de Victoria Fraga en el teatro

El teatro ocupó un lugar central en la carrera de Fraga. Como actriz, participó en “La Madreselva”, de Guillermo Farisco, un espectáculo presentado en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra bajo la dirección de Leonardo Gavriloff.

Pero su actividad teatral no se limitó a la actuación. Fraga también desarrolló trabajos como creadora y estuvo involucrada en la adaptación, dramaturgia, dirección y puesta en escena de distintas propuestas.

Entre ellas se encuentra “El tren y la sopa de tomates”, una adaptación y versión libre en la que además tuvo a su cargo la dramaturgia, dirección y puesta en escena.

La obra fue interpretada por Romina Seguí e Hilario Quinteros y tuvo temporadas tanto en Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires.

La despedida de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

La muerte de Victoria Fraga generó la despedida de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución con la que la actriz mantuvo una relación durante más de 50 años.

Su recorrido profesional dejó una huella especialmente ligada al teatro, disciplina en la que desarrolló distintas facetas y en la que trabajó como actriz, docente, dramaturga, adaptadora y directora.

A los 73 años, Victoria Fraga murió dejando una extensa trayectoria en la escena argentina.