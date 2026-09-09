El 9 de septiembre, la cadena KFC celebró el aniversario del nacimiento de su fundador, el Coronel Harland Sanders, con una acción solidaria en la Argentina.

En esa fecha, la empresa donó el 100% de lo recaudado por las ventas del combo Chick N Share Popcorn en sus más de 60 locales a la fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires.

La iniciativa se enmarcó en la alianza que KFC mantiene desde hace años con la organización, que recibe donaciones de empresas, productores y supermercados para distribuir alimentos entre organizaciones sociales de CABA y GBA.

Bajo el lema “Menos hambre, más futuro”, la fundación busca combatir la inseguridad alimentaria en la región.

El impacto de la acción solidaria y el trabajo conjunto

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos de Buenos Aires, destacó la importancia del esfuerzo colectivo: “Cuando empresas, organizaciones y personas se unen con un propósito común, el impacto se multiplica.

Detrás de cada alimento que llega a quienes más lo necesitan hay una cadena de compromiso y trabajo: desde KFC y cada uno de sus locales y gerentes, hasta las organizaciones sociales que reciben y acercan esos alimentos a las personas.

Ese esfuerzo conjunto demuestra que cada aporte cuenta y que, cuando trabajamos juntos, podemos transformar una acción concreta en un impacto real”.

La propuesta se replicó de manera simultánea en todos los locales del país, permitiendo que cada cliente que eligió el combo especial colaborara con la causa.

El legado del Coronel Sanders y el espíritu de compartir

El Coronel Sanders, nacido el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana, tuvo una vida marcada por el trabajo y la superación. Tras perder a su padre a los 5 años, aprendió a cocinar desde pequeño y pasó por distintos oficios antes de dedicarse de lleno a la gastronomía.

En 1929, en plena Gran Depresión, abrió una estación de servicio en Kentucky donde comenzó a ofrecer su famoso pollo frito, elaborado con 11 hierbas y especias. El éxito de su receta lo llevó a fundar su propio restaurante y, más tarde, a crear la marca KFC, que se convirtió en un ícono global.

Paula Barreto, Gerente de Marketing de KFC, remarcó: “Nosotros creemos que el legado del Coronel va mucho más allá de la receta, tiene que ver con el valor de compartir la mesa con otros.

Por eso, con esta acción buscamos una forma concreta de ponerlo en práctica y acompañar al Banco de Alimentos de Buenos Aires en todos nuestros locales. Seguimos ofreciendo productos de calidad como siempre lo hicimos, e invitamos a todas las personas a sumarse a la causa”.