La charla de Solange Abraham con uno de los productores de Gran Hermano Generación Dorada que se filtró hizo estallar a los fanáticos del reality, y desató una enorme polémica.

“Hola Juan, ¿Cómo estás?”, saludó Sol.

Como en ese momento la cámara del vivo enfocaba a Yipio en la cocina hubo un primer momento de confusión, pero los entendidos detectaron que la conversación era con el psicólogo dentro del confesionario.

Así se filtró la charla de Solange Abraham que generó polémica en redes.

“No estoy tan bien. Estoy muy ansiosa”, blanqueó la hermanita.

El pedido de la discordia

Hasta ahí parecía una charla más con el psicólogo, salvo por el detalle de lo que dijo a continuación.

Foto: Captura (Telefe)

“Tengo miedo de no ganar y ser una looser, salir segunda. Me muero... Estoy con ese pensamiento”.

Luego Solange Abraham expresó: “Yo quiero, les pedí, pero si ven que no voy a ganar...”.

En ese preciso instate el Big se despertó de la siesta y cortó el audio de la transmisión en vivo, sin dejar que se escuche por completo el planteo y a la vez agigantando las sospechas de acomodo.