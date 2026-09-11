VOTÁ EN LA ENCUESTA DE CIUDAD MAGAZINE: ¿QUIÉN SE VA DE GRAN HERMANO ESTE LUNES?

Según los números del canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, ya hay una seria candidata a abandonar la casa. Para votar, hacé clic aquí y participá de la encuesta.

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus últimos días y la definición del reality de Telefe ya está en marcha. Con las tres finalistas confirmadas, las encuestas comenzaron a anticipar quién podría abandonar la casa este lunes 14 de septiembre y quedarse con el tercer puesto.

De acuerdo con una encuesta publicada por la cuenta de X GH Encuestas, Charlotte Caniggia sería la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. La participante aparece en el tercer lugar del relevamiento, con el 16,3% de los votos registrados.

La tendencia genera expectativa debido a que Charlotte llegó a la última etapa de una edición marcada por diferentes estrategias, alianzas y conflictos dentro de la convivencia.

Los números de GH Encuestas en X

Quién se va de Gran Hermano este lunes 14 según GH Encuestas y Fefe Bongiorno

El relevamiento realizado por Fefe Bongiorno muestra una tendencia similar y vuelve a poner a Charlotte como la principal candidata a abandonar la casa durante la gala del lunes 14 de septiembre.

Fefe pregunta en X e Instagram "quién quieren que gane". Y los números difieren según la plataforma.

Si este escenario se confirma en la definición de Gran Hermano 2026, Charlotte quedaría afuera de la pelea por el título y el mano a mano final quedaría entre Solange y Yipio.

De todos modos, las encuestas de redes sociales funcionan únicamente como una referencia sobre las preferencias de los usuarios y no permiten conocer con certeza quién será la eliminada, ya que el resultado oficial dependerá de la votación correspondiente al reality de Telefe.

Cuándo es la próxima gala de Gran Hermano

La definición del tercer puesto de Gran Hermano Generación Dorada será el lunes 14 de septiembre de 2026. Durante esa gala se conocerá cuál de las tres finalistas abandona la casa y quiénes serán las dos participantes que continuarán en carrera por el campeonato.

Luego, el martes 15 de septiembre, tendrá lugar una gala debate con la participante que termine en el tercer puesto. Allí se repasarán los momentos más importantes de su estadía, las estrategias que implementó y los principales acontecimientos que marcaron su paso por el reality.

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada entra en su tramo definitivo. Si se cumple la tendencia que muestran las encuestas, Charlotte Caniggia dejaría la casa en el tercer puesto y Solange y Yipio protagonizarían el duelo final por el título.