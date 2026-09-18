La separación de J Balvin y Valentina Ferrer abrió la puerta a todo tipo de versiones sobre la historia de amor que protagonizaron durante casi una década. En medio de la repercusión, Pochi contó en Puro Show un llamativo episodio que habría tenido lugar años atrás, durante una de las crisis de la pareja, y que involucra nada menos que al Pocho Lavezzi.

La panelista comenzó contando que J Balvin y Valentina Ferrer comenzaron su relación alrededor de 2018, después de conocerse durante la grabación de un videoclip del artista. La pareja tuvo distintos momentos de crisis y llegó a atravesar una separación.

En ese contexto habría ocurrido el episodio que ahora volvió a tomar relevancia. De acuerdo con la información que recibió Pochi, durante una de las crisis entre J Balvin y Valentina Ferrer, la modelo habría sido invitada por Ezequiel “Pocho” Lavezzi a pasar unos días en Italia.

Río nació el 27 de junio de 2021 y sus padres deciden no enseñar su cara en las redes sociales. (Foto: Instagram / valentinaferrer).

El dato tomó otra dimensión porque, en aquel momento, Lavezzi se había separado recientemente de Yanina Screpante, quien también conocía a Ferrer por su trabajo como modelo: “Yanina Screpante y Valentina Ferrer, al ser las dos modelos, se conocían. Cuando Yanina se enteró que Valentina Ferrer estaba en Italia con su ex, porque se habían separado muy recientemente, estaba como loca, indignadísima”, expresó.

Pero la historia no terminaría ahí. Según la versión que le llegó a Pochi, el viaje de Valentina Ferrer a Italia habría tenido además otro efecto: J Balvin se habría puesto celoso: “Después, lo que me dijeron, es que supuestamente, en realidad, Valentina usó eso para recuperar a J Balvin”, cerró.

Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi en sus épocas de pareja

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QUÉ HIZO YANINA SCREPANTE LUEGO DE QUE EL POCHO LAVEZZI PUBLICARA FOTOS DE SU BEBÉ RECIÉN NACIDO

A pocos días de que Ezequiel “el Pocho” Lavezzi enterneciera a sus seguidores al publicar la primera foto de su hijo junto a María Guadalupe Tauro, Yanina Screpante dio que hablar con sus posteos en las redes.

La modelo, que estuvo 8 años en pareja con el exfutbolista y que logró rehacer su vida de la mano de Federico Rozas, dej{o espiar algunos momentos de su paradísiaco viaje a Ibiza con amigos y su pareja, dejando en claro el gran momento que atraviesa después de su escandalosa separación de Lavezzi.

Por su parte, Ezequiel (que ya es padre de Tomás, fruto de una relación anterior) se mostró muy feliz con esta nueva etapa de su vida: “26-7-24. Vittorio”, escribió el exfutbolista en Instagram Stories con una imagen que muestra al nuevo integrante de la familia con la cara tapada con un emoji de una carita con corazones en los ojos, revelando el nombre que le puso al pequeño.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanaisok) Por: Fabiana Lopez

“Nada como sentir algo tan desbordante, acompañado de sensaciones únicas y mágicas”, agregó Lavezzi. Y cerró, a flor de piel: “Felicidad infinita”.