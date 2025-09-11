Explosiva fusión musical: Ke Personajes y J Balvin presentan “Celosa”, una colaboración internacional que promete hacer bailar al mundo. Este lanzamiento marca un hito en la música latinoamericana, al combinar el ADN de la cumbia argentina con el estilo global del reggaetón.

Mira el video de “Celosa”: Ke Personajes y J Balvin

La canción “Celosa” forma parte del primer álbum de estudio de Ke Personajes. El tema fue compuesto por Emanuel Noir, J Balvin, Simon Vauri, Guillermo Alejandro Ortiz Gomez y Luis Barrera, y llega acompañado por un videoclip filmado en Tijuana, México, bajo la dirección de Fernando Lugo, uno de los realizadores más reconocidos de la escena urbana internacional.

Entradas Ke Personajes en Ferro

Además del lanzamiento de Celosa, la banda anunció “Odisea”, un nuevo espectáculo conceptual que tendrá su gran estreno en Buenos Aires.

🗓️ 29 de noviembre – Estadio Ferro

📍 Entradas disponibles en Enigma

💳 Con beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Galicia

Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Actualmente están recorriendo los escenarios de nuestro país, Chile y palpitan sus conciertos en España.

Entradas Ke Personajes en Mendoza, Córdoba y Rosario

La banda liderada por Emanuel Noir, llegará con su brillante show “Preludios” a Mendoza, en el Arena Maipú el 11 de octubre y en la ciudad de Córdoba en el Quality Arena el 15 de noviembre. Las entradas para ambas fechas se encuentran disponibles en Ticketek.

Luego será el turno de contagiar su alegría en Rosario el 25 de octubre en el Bioceres Arena y las entradas ya se pueden adquirir a través de Entrada Play.