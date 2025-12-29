Lejos de los grandes escenarios y del ritmo vertiginoso de las giras internacionales, J Balvin volvió a dejar en claro que su vínculo con la Argentina trasciende lo artístico. En plenas fiestas, el artista eligió Villa Carlos Paz como refugio para descansar y celebrar junto a su pareja, Valentina Ferrer, y la familia cordobesa de ella.

A través de sus redes sociales, el colombiano compartió postales que reflejaron el espíritu de la escapada: naturaleza, calma y momentos familiares. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió Balvin junto a imágenes de hamacas bajo los árboles, caminatas cerca del río y escenas cotidianas que rápidamente se viralizaron. Lejos del glamour, el foco estuvo puesto en lo simple y lo afectivo.

Las vacaciones de J Balvin en Villa Carlos Paz: sierras, fernet y familia. CRÉDITO: Instagram

UN VIAJE FAMILIAR CON RAÍCES SÚPER ARGENTAS

El viaje tuvo un fuerte anclaje emocional. No se trató solo de turismo, sino de un reencuentro con las raíces de Ferrer, oriunda de la zona. La pareja, que suele mantener un perfil bajo en su vida privada, volvió a elegir Córdoba como destino, repitiendo una postal que ya se había dado en años anteriores durante celebraciones familiares.

Uno de los momentos más comentados fue un video compartido por la modelo, donde se ve a familiares y amigos disfrutando de una tarde distendida. La escena cambia cuando empieza a sonar la reciente colaboración del cantante con Bizarrap, la BZRP Music Session, que fusiona el vallenato con la impronta electrónica del productor. En ese clima festivo, J Balvin aparece levantando un vaso de fernet, gesto que terminó de sellar su identificación con las costumbres locales.

Pero la estadía no fue solo descanso. Durante su paso por Córdoba, la pareja también realizó una acción solidaria al visitar un comedor y merendero de Villa San Nicolás. Allí compartieron tiempo con niños y familias, llevaron juguetes y colaboraron con distintas iniciativas sociales. Según contaron desde la organización al medio local Carlos Paz Vivo, la visita se dio sin estridencias y con un trato cercano, al punto de que muchos no reconocieron de inmediato al artista.

Desde la fundación destacaron no solo la ayuda material, sino también la predisposición para seguir trabajando en conjunto y la posibilidad de articular nuevas acciones solidarias durante 2026. Un gesto que dejó en evidencia que el paso de Balvin por la provincia tuvo un trasfondo que fue más allá de lo simbólico.

Las vacaciones de J Balvin en Villa Carlos Paz: sierras, fernet y familia. CRÉDITO: Instagram

En paralelo, la escapada coincidió con un gran momento profesional para el colombiano: su colaboración con Bizarrap continúa creciendo en plataformas digitales y se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados del verano. La letra introspectiva y el cruce cultural entre Colombia y Argentina encontraron en las sierras cordobesas una celebración íntima, lejos del ruido mediático.

Las vacaciones de J Balvin en Villa Carlos Paz: sierras, fernet y familia. CRÉDITO: Instagram

Así, Villa Carlos Paz, el Valle de Calamuchita y zonas como El Durazno se consolidan como destinos elegidos por figuras internacionales que buscan combinar descanso, naturaleza y vínculos afectivos. En el caso de J Balvin, el mensaje fue claro: bajar un cambio, celebrar en familia y agradecer el amor de un país que, una vez más, lo hizo sentir como en casa.