Después de que en Intrusos pusieron al aire una entrevista con Yésica Frías, la ex de Exequiel Palacios, defensor de la selección argentina, donde hacía fuertes acusaciones contra el jugador, en el ciclo de Flor de la Ve hablaron del acompañamiento que tienen las esposas. Karina Iavícoli ahí recordó la separación de Pocho Lavezzi y Yanina Screpante.

La periodista recordó la batalla legal que tuvo quien era la expareja del jugador por una compensación económica por los ocho años de pareja. “Pocho Lavezzi le dio plata a Yanina, me lo dijo él”, aseguró.

“También le dio un departamento de un millón de dólares”, detalló la panelista del ciclo de Flor de la Ve. “Es una compensación económica porque Yanina trabajaba con el Pocho”, detalló Guido Zaffora sobre el acuerdo. Mientras, Flor de la Ve ironizó. “Ella le puso el poncho y los dientes blancos”, lanzó, picante.

El Pocho Lavezzi y Yanina Screpante estuvieron en pareja por casi 10 años. (Foto: Reuters)

EL PAPÁ DE YANINA SCREPANTE FULMINÓ A POCHO LAVEZZI TRAS SU NUEVA INTERNACIÓN: SUS FUERTES PALABRAS

Ni bien se supo que Ezequiel “Pocho” Lavezzi fue internado nuevamente, su hijo aclaró que no sufrió una “sobredosis”, pero su entorno cercano habla de “adicciones”. En este contexto, Eduardo Screpante, el padre de la ex del deportista, Yanina Screpante, apuntó muy fuerte contra su exyerno.

“Además de aclarar que jamás lo vio consumir, remarcó que con su hija no terminó bien. “Yo jamás lo vi consumir nada, pero la gente cambia. Tiene hermanos, tiene madre, tiene un hijo, tiene todo, sinceramente me da pena porque en el fondo no es una mala persona, ha sido un muchacho generoso aunque con mi hija no lo fue, no fue generoso pero no quiero meterme en cosas de pareja. Ellos no se separaron en buenos términos y más allá de mi hija hubo otras situaciones de parejas de él que no terminaron bien”, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y fue a fondo contra Pocho por su hija. “Nadie te pone un revólver en la cabeza para consumir. Él no se portó bien con mi hija en el último tiempo porque ella no se merecía lo que él le hizo. Ella nunca le fue infiel y Yanina se portó muy bien, ella no se merecía un trato como el que tuvo”, sentenció, dolido, en Mitre Live.