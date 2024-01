Ni bien se supo que Ezequiel “Pocho” Lavezzi fue internado nuevamente, su hijo aclaró que no sufrió una “sobredosis”, pero su entorno cercano habla de “adicciones”. En este contexto, Eduardo Screpante, el padre de la ex del deportista, Yanina Screpante, apuntó muy fuerte contra su exyerno.

“Además de aclarar que jamás lo vio consumir, remarcó que con su hija no terminó bien. “Yo jamás lo vi consumir nada, pero la gente cambia. Tiene hermanos, tiene madre, tiene un hijo, tiene todo, sinceramente me da pena porque en el fondo no es una mala persona, ha sido un muchacho generoso aunque con mi hija no lo fue, no fue generoso pero no quiero meterme en cosas de pareja. Ellos no se separaron en buenos términos y más allá de mi hija hubo otras situaciones de parejas de él que no terminaron bien”, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Ha sido un muchacho generoso aunque con mi hija no lo fue, no fue generoso pero no quiero meterme en cosas de pareja. Ellos no se separaron en buenos términos y más allá de mi hija hubo otras situaciones de parejas de él que no terminaron bien”.

Y fue a fondo contra Pocho por su hija. “Nadie te pone un revolver en la cabeza para consumir. Él no se portó bien con mi hija en el último tiempo porque ella no se merecía lo que él le hizo. Ella nunca le fue infiel y Yanina se portó muy bien, ella no se merecía un trato como el que tuvo”, sentenció, dolido, en Mitre Live.

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE YANINA SCREPANTE SOBRE LAS SUPUESTAS ADICCIONES DE POCHO LAVEZZI?

“Yo pensé que después de lo que le pasó en Punta del Este, que se lo llevaron en un avión sanitario y el hermano subió una foto media tétrica en posición fetal con una media sí y otra no, anda a saber la cantidad de sustancias que se tomó o habrá seguido tomando, no pensé que lo iba a repetir... Él era deportista y después de su retiro que sé yo, la fama, la plata, desbarrancó. Espero que se mejore, pobre chico, es una persona joven”.

“Yo nunca lo vi consumir absolutamente nada, pero pasaron cinco años y la gente cambia en una semana. Yo le deseo lo mejor y espero que salga adelante, me da mucha pena. Tengo entendido que es muy difícil salir y también tengo entendido que él no se quería internar y la familia lo internó. Parece que él firmó un papel para hacer un tratamiento”, sentenció Eduardo, conciliador.