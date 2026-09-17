Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres de su primera hija y, varios meses después de su nacimiento, finalmente se conocieron nuevos detalles sobre la bebé. La cantante había mantenido esta etapa de su vida en absoluta reserva y recién en los últimos días aparecieron imágenes de la pareja junto a la pequeña.

Según informó TMZ a partir de un certificado de nacimiento, se trata de una niña llamada Rose Bean Polansky, que nació el 9 de junio de 2026 en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. El documento indica además que el nacimiento ocurrió a las 23:19.

Lady Gaga y Mchael Polansky (Foto: X.com)

La noticia sobre la maternidad de Lady Gaga había trascendido después de que la artista fuera fotografiada mientras paseaba junto a Polansky y llevaba a la bebé en brazos en el norte de California. Hasta ese momento, no se conocían públicamente ni el sexo ni el nombre de la recién nacida.

Leé más:

Lady Gaga reapareció tras meses con un bebé: fue mamá por primera vez junto a Michael Polansky y hay foto

EL PARTICULAR NOMBRE QUE LADY GAGA ELIGIÓ PARA SU HIJA

Aunque Lady Gaga y Michael Polansky no explicaron públicamente el significado del nombre, surgieron versiones vinculadas con la carrera artística de la cantante. De acuerdo con fuentes citadas por PEOPLE, Rose estaría inspirado en “La Vie En Rose”, la canción que Gaga interpretó en A Star Is Born. La artista también tiene tatuada una rosa en su espalda relacionada con esa canción.

Lady Gaga con su hija Rose y el tatuaje que habría inspirdo el nombre de la beba (Foto: X.com)

En cuanto a Bean, existen versiones que lo vinculan con el cantante y activista Carl Bean, cuya historia habría inspirado “Born This Way”, uno de los grandes éxitos de Lady Gaga. Sin embargo, este significado no fue confirmado públicamente por la cantante ni por Polansky, por lo que se trata de una posible referencia y no de una explicación oficial.

Lady Gaga, de 40 años, y Michael Polansky, de 42, mantienen una relación desde hace varios años y están comprometidos desde 2024. La pareja decidió preservar la intimidad de los primeros meses de vida de su hija y mantuvo en privado buena parte de los detalles relacionados con su nacimiento.

Leé más:

Lady Gaga y Doechii estrenaron “Runway”: de qué se trata su esperada colaboración

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.